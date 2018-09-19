اليوم مدبولي و المصيلحي يفتتحان فعاليات معرض أهلاً مدارس

Advertisements

يقوم رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي غداً الموافق الأربعاء التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018 بافتتاح معرض “أهلاً مدارس”، المقام في “مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات” في الفترة من التاسع عشر إلى الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري.

تنظم وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع “وزارة التجارة والصناعة، والغرفة التجارية بالقاهرة” فعاليات معرض “أهلاً مدارس” الذي يضم مجموعة متميزة ومتنوعة من مستلزمات المدارس، واحتياجات الأسرة المصرية من أجل استقبال العام الدراسي الجديد.

Advertisements

يجمع معرض أهلاً مدارس أكثر من مائة وعشرين عارف من جميع العلامات التجارية الشهرية في مجال “تجارة الأدوات المدرسية، والمكتبية”، فضلاً عن عرض تشكيلة تعد فريدة ومتميزة من المواد الغذائية الخاصة بالطالب المدرسي

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أنه تم عقد اجتماع مع جميع العارضين المشاركين في معرض أهلاً مدارس، وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بنسب خصومات لا تقل عن ثلاثين في المئة عن سعر السوق، مع الالتزام بجودة جميع المعروضات.

بادر عدد كبير من التجار بتقديم عروض لزوار المعرض بسعر التكلفة الفعلية بخلاف التبرع بعدد كبير من “الحقائب المدرسية” التي تحتوي على جميع الأدوات المدرسية متبرعين بها لصالح الأسر الأولى بالرعاية، وسوف يتم توزيع تلك الحقائب بالتعاون مع “وزارة التضامن الاجتماعي”، ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الجمهوري المصري اعتباراً من بعد غد الموافق الخميس العشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018.

أقرا المزيد الداخلية تطلق مرحلة جديدة من مبادرة كلنا واحد للمستلزمات المدرسية