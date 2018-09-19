بالفيديو.. تصريحات مثيرة من شعبة الأدوية عن أزمة نقص الأنسولين

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صرح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف قائلاً “إن ظاهرة نقص الدواء عالمية، وموجودة في كل دول العالم، ولكن في جمهورية مصر العربية نقص الدواء يحدث أزمة كبيرة لعدم وجود بدائل”.

جاء تلك التصريحات أثناء مداخلة هاتفية للدكتور علي عوف في برنامج يحدث في مصر، والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية إم بي سي مصر، ويقدمه الإعلامي “شريف عامر”.

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وأضاف “إن نقص الأدوية داخل الدولة المصرية يأخذ شكل آخر، لأن المريض، والأطباء تربوا على ثقافة معينة، وهي عندما يوجد نقص في دواء معين تتفاقم المشكلة لأنه لا يوجد بدائل”.

وأكد “إن سوء توزيع دواء الأنسولين من قبل الموزعين على الصيدليات وراء الأزمة”، وقد طالب بالعمل على تشكيل لجنة ثلاثة بمشاركة الجهات التالية “اتحاد الغرف التجارية، ووزارة الصحة والسكان، ونقابة الصيادلة، لعدم تكرار الأزمة، وتوفير احتياجات المرضى”.

وأشار قائلاً “كان هناك نقص في ألف صنف دوائي خلال عام 2016، والآن عدد الأدوية الناقصة بلغت إلى مائة وخمسين صنف فقط”، وأشار “انه تم استيراد حوالي تسعين في المئة من الأنسولين”.

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رئيس شعبة الأدوية يوضح حقيقة نقص "الأنسولين" المستورد ويقدم اقتراحا لحل الأزمة رئيس شعبة الأدوية يوضح حقيقة نقص "الأنسولين" المستورد ويقدم اقتراحا لحل الأزمة #يحدث_في_مصر Gepostet von ‎يحدث في مصر‎ am Dienstag, 18. September 2018