في أول تعليق له عن واقعة “ديرب نجم”.. السيسي: “لن نترك حقنا وسنحاسب المقصرين”

وخلال حفل الافتتاح، علق الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة عن واقعة وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ديرب نجن بالشرقية، قائلَا: “إنه بخصوص واقعة ديرب نجم بالشرقية، أريد أن أطمئن المواطنين بأنه سيتم التعامل مع أي مشكلة بالقانون”.

شهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 19 سبتمبر، افتتاح المستشفى العسكري بالمنوفية، وعدد من المشروعات الأخري في مجال الصحة والتعليم.

وأضاف رئيس الجمهورية: “لن نترك حقنا وسنحاسب المقصرين فى تلك الواقعة”، وشدد سيادته على أنه يجب على كل مسئول عن منشأة طبية أو مستشفى الانتباه لضعف البنية أو الأمكانيات.

كما وجه السيسي حديثه للمحافظين قائلًا: ” يجب على المحافظين ورؤساء الأحياء الاطمئنان على البنية التحتية للمدارس وسلامة الطلاب”، موضحا أنه كان ينقصنا دائما التمويل لمواجهة التحديات فى المجال الطبى.

ومن ناحيتها، ذكرت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ، أن ما حدث في مستشفى ديرب نجم حادث مؤسف بالفعل، لافتة إلى أن، التدخل الطبي من أطباء المستشفى هو من أنقذ حياة باقي المرضى، وإلا أصصبحت الكارثة أكبر.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الوزارة قامت بجمع عينات من كل المناطق المحيطة بالمستشفى وتمت مراجعة عقد الصيانة الشهرية .

ولفتت وزيرة الصحة، إلى أنه تمت إحالة واقعة ديرب نجم للنيابة العامة وتم تشكيل لجنة طبية متخصصة مستقلة.

وكانت محافظة الشرقية قد شهدت واقعة طبية مؤسفة يوم السبت الماضي، حيث توفي 3 حالات فشل كلوي ودخل 13 حالة أخرى في غيبوبة أثناء إجراء جلسة الغسيل الكلوي لهم، بمستشفى ديرب نجم، وقد أفادت وزارة الصحة انه تم خروج جميع الحالات منذ يومين بعد أن تلقوا العلاج اللازم.