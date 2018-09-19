السيسي: نأمل في القضاء على فيروس “سي” نهائيًا خلال عامين

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أصدر رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 19 سبتمبر، توجيهاته لوزيرة الصحة الدكتورة هالة الزايد، بالعمل مع الجهات الحكومية المعنية بتوفير جهاز الكشف السريع عن فيروس سي بالمدارس، للكشف على الطلاب ضمن مبادرة المسح الشامل لفيروس سي.

وأشار رئيس الحمهورية خلال حديثه في افتتاح مستشفى شبين الكوم العسكري، إلى حرص مصر على السيطرة الكاملة على فيروس “سي”، موضحا أن المبادرة التي تم إطلاقها منذ عدة ايام تهدف إلى عمل مسح شامل‘لكل المصريين الذي يجرى خلال العامين المقبلين هدفه إخلاء مصر من هذا الفيروس.

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وطالب الرئيس السيسي، من جموع المصريين، التوجه إلى مقرات حملة فيروس سي عند بدء الحملة فى أكتوبر المقبل، قائلا: “نسعى للاطمئنان على سلامة المواطنين من المصابين بفيروس سي من سن 18 سنة فما فوق ذلك”.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته فى افتتاح مستشفى المنوفية العسكرى، أنه يأمل أن يتم الكشف على كل المصريين للقضاء على فيروس سي تماما .

حيث قال: “قمنا بما يلزم من إجراءات من أجل إنجاح فكرة المسح الطبى”، معربا عن أمله فى الانتهاء من المسح والعلاج خلال العامين المقبلين قائلا: “نأمل خلال العامين القادمين فى القضاء على المرض بمصر بتضافر جهود الدولة مع مواطنيها”.

وفي نهاية كلمته وجه رئيس الجمهورية، الشكر الفريق الطبي بالمعهد القومي للكبد على مجهوداتهم في علاج فيروس سي، مطالبا بتكريمهم على هذا المجهود الكبير.

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الصحة والسكان، أن المسح القومى لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس “سي” والأمراض المزمنة، سوف يبدأ أول اكتوبر المقبل، مشيرة إلى أن المسح الشامل يستهدف فحص 45 مليون مواطن.

وأوضحت الدكتورة هالة الزايد، أن الفحص لن يشمل فيروس “سي” فقط بل والأمراض المزمنة الغير المعدية مثل الضغط والسكر والقلب والسمنة، بالإضافة إلى الكشف المبكر التهابات الأعصاب الطرفية، مضيفة أنه تم توفير جميع الكواشف، وسيتم بدء التطبيق فى 9 محافظات فى أكثر من 1300 وحدة صحية بالمحافظات فى المرحلة الأولى .

وتقال وزيرة الصحة والسكان، إنها تأمل أن يكون عام 2020 شاهدًا على تخلص البلاد من فيرس سى تماما.

وتابعت:” لابد من العلاج الجماعى للقضاء على هذا المرض الذى يستنزف المصريين ويحملهم أعباء اقتصادية كبيرة فى العلاج.”

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن جميع الكشوفات بالمجان للمرضى ولا يتحملون أى مبالغ مالية، وتابعت: المسح سيتم من خلال 3 مراحل متتالية بالجمهورية.

وتابعت، زايد، أنه سيتم فحص طلاب الثانوية الآزهرية والعامة للكشف عن فيرس سى مع صرف العلاج لهم على نفقة التأمين الصحى.