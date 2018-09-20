التربية والتعليم توضح أسباب إلغاء تراخيص طباعة الكتب الخارجية لمرحلة رياض الأطفال

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أعلن المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري إن إلغاء منح تراخيص لطباعة “الكتب الخارجية” يقتصر فقط على مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول الابتدائي، مع استمرار السماح بطباعة الكتب الخارجية لباقي المراحل التعليمية.

وأوضح أن الأسباب التي أدى إلى اتخاذ هذا القرار أن تلك الكتب أصبحت لا تتوافق مع “فلسفة ومناهج المنظومة التعليمية الجديدة” التي دخلت حيز التنفيذ خلال العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

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وأشار أحمد خيري “إن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أعطى دور النشر التي تقوم بطباعة الكتب الخارجية بديلاً يعوضهم عن خسارتهم من هذا القرار، من خلال طباعة دليل ولي الأمر، الذي سوف يساعد في المنظومة التعليمية الجديدة”.

وأضاف “أن الوزير قد وجد تعاون وتفاهم من أصحاب دور النشر الذين تفهموا بشكل تام للأسباب التي أدت إلى هذا القرار”، وأشار “إن دليل ولي الأمر يساعده على معرفة دوره في المنظومة التعليمية الجديدة، ويجعله يكمل دوره بعد دور المدرسة”.

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