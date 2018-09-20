استئناف الجيزة تأييد حبس خالد علي.. تعرف على حيثيات الحكم

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أعلنت “محكمة استئناف الجيزة” التي تم عقدها اليوم في مجمع محاكم شمال الجيزة عن قبولها استئناف المحامي “خالد علي” على حكم حبسه لمدة ثلاثة أشهر، بعد توجيه اتهام له بفعل فاضح خادش للحياء العام شكلاً.

وقد تم تأييد العقوبة مع إيقاف تنفيذه لمدة ثلاثة سنوات، وألزمت المتهم بدفع المصروفات، وقد بدأت فعاليات المحاكمة اليوم في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً، فيما قام القوات الأمنية بالجيزة بتعزيز تواجدها في محيط المحكمة تزامناً مع صدور الحكم القضائي.

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تغيب اليوم “خالد علي” عن جلسة الاستئناف، وأصدر الحكم القضائي اليوم المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب، وشريف العسرة، وطارق حمودة، وسكرتارية محمود صابر.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “محكمة جنح الدقي” تحت رئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد قد قضت في وقت سابق بحبس المحامي “خالد علي” لمدة ثلاثة أشهر، وفع كفالة ألف جنيهاً مصرياً، لاتهامه بالقيام “بفعل فاضح خادش للحياء العام”.

وكشفت تحقيقات “نيابة الدقي” إن المحامي “خالد علي” قد قام بارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام، أثناء تواجده أمام مجلس الدولة، حيث أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، وبعد أن تم صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير” في السادس عشر من شهر يناير السابق لعام 2018.

أظهرت تحريات المباحث عن صحة الواقعة المنسوبة للمحامي “خالد علي”، وقد نسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل الفاضح في الواقعة صحيحة.

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