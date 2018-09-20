بالفيديو.. برلمانية تنتقد تصريحات وزيرة الصحة والسكان تعرف على الأسباب

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قامت عضو لجنة الصحة في مجلس النواب المصري النائبة سماح سعد بتوجيه نقد إلى التصريحات التي أعلنتها وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد في واقعة الغسيل الكلوي بمحافظة الشرقية، حيث علقت الوزيرة على الحادث بأنها “ترجع إلى الضمير”.

وانتقدت البرلمانية تصريحات الوزيرة قائلة “أهم شيء نحط إيدينا على المشكلة علشان نعرف نحلها، لكن لما نعلق فشلنا على شماعة دا مينفعش”، وجاءت تصريحات البرلمانية خلال مداخلة تليفونية ببرنامج “رأي عام” الذي يقدمه الإعلامي “عمرو عبدالحميد” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “TEN”.

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وأضاف البرلمانية “من آمن العقاب أساء الأدب، نحن لدنيا قوانين ولوائح يجب تطبيقها أولاً ثم بعد ذلك التحدث عن الضمير”، وتابعت “ما ينفعش أحط في الدرجة الأولى الضمير، وأقول الناس ماعندهاش ضمير ونمشي كدا”.

وأشارت عضو لجنة البرلمان المصري “إلى أن دول أوروبا، واليابان لم يتقدموا بالضمير، لكن بتطبيق القوانين، ومحاسبة المسئول عن أي أخطاء، ومن يسافر للخارج يحترم كافة القوانين”.

ويجدر هنا الإشارة إن محافظة الشرقية قد شهدت حادث إهمال في أحد المستشفيات الحكومية وبالتحديد مستشفى ديرب نجم، مما تسبب في وفاة ثلاثة حالات، وإضافة ثلاثة وثلاثين حالة أخرين في غيبوبة أثناء عملية “الغسيل الكلوي”.

توجهت على الفور وزيرة الصحة والسكان هالة زايد إلى مستشفى ديرب نجم حيث أصجرت قرار بغلق وحدة الغسيل الكلوي في المستشفى، وتحويل جميع القيادات المسؤولة عن الحادث إلى التحقيق، وتم تشكيل ثلاثة فرق لمعرفة أسباب الواقعة من فريق الطب الوقائي، وصحة البيئة والترصد، وقد تم سحب عينات من المصابين، ما تم تشكيل فرق أخر من “الطب العلاجي، وفريق ثالث من التفتيش الفني”.

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