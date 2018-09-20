تفاصيل افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات في مجال التعليم والصحة

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قام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي بافتتاح عدد من المشروعات في مجال التعليم، والصحة، حيث افتتح “المستشفى العسكري بمدينة شبين الكوم” بمحافظة المنوفية”، كما قام الرئيس بافتتاح عدد من المشروعات التنموية عبر “تقنية الفيديو كونفرانس”.

وتم افتتاح تلك المشروعات بحضور رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول “محمد زكي”، وبحضور رئيس البرلمان المصري الدكتور “علي عبدالعال” وعدد من الوزراء ورجال الدولة المصرية.

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وتعد “المستشفى العسكري بمحافظة المنوفية” صرح طبي كبير من أجل خدمة العسكريين والمدنيين مخصص لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها، وقد تم تشييد المستشفى على أحدث النظم الطبية والعلاجية، وقد تم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، ويشمل جميع التخصصات الطبية.

تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن المستشفى العسكري بالمنوفية

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير “بسام راضي” قائلاً “المستشفى العسكرية بالمنوفية يضم مبنى متكامل من العيادات الخارجية، ويعد إضافة، ونقلة نوعية كبيرة لمستوى الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين من أبناء محافظة الدلتا”.

الرئيس يفتتح عدد من المشروعات التعليمية

كما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاح “مدرسة الإسماعيلية للمتفوقين، ومدرسة العربي التكنولوجية التطبيقية بقويسنا، و المعهد الطبي القومي التخصصي بمدينة دمنهور، والمدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية في برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومشروع تطوير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية بالجيزة، والمدرسة المصرية اليابانية بقويسنا، والمدرسة المصرية اليابانية في العاشر من رمضان، والمدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم”.

الرئيس يوجه دعوة للمواطنين من أجل التوجه إلى مقرات حملة فيروس سي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة إلى جميع المواطنين المصريين من أجل سرعة التوجه إلى مقرات حملة “فيروس سي” عند بداية إدراجها خلال شهر أكتوبر القادم عام 2018 القادم قائلاً “ساعدونا.. هذا المرض فتك بأهلنا على مدى الخمسين عاماً السابقة، وعاني منه الكثيرون، ولدينا حلم بأن يتم الكشف على كل المصريين فوق الثامنة عشر عاماً للقضاء على فيروس سي تماماً خلال المدة المقررة”.

أكد الرئيس على نجاح فكرة “المسح الطبي”، والانتهاء من قوائم الانتظار، وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في القضاء على مرض فيروس سي في جمهورية مصر العربية خلال المدة المقررة من خلال تضافر جهود الدولة المصرية مع مواطنيها.

الرئيس يؤكد على محاسبة المسئولين عن واقعة “ديرب نجم”

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة محاسبة المتسببين في واقعة مستشفى ديرب نجم” التابعة لمحافظة الشرقية في حادث الإهمال الطبي الذي أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص مرضى، وإضافة عدد أخر، أثناء إجراء عملية “الغسيل الكلوي” داخل المستشفى”.

أكد الرئيس قائلاً “إن اشتراك العنصر البشري في تقديم الخدمات الطبية قد يؤدي إلى وقوع أخطاء”، وأثناء افتتاح الرئيس عدد من المشروعات في المجال الصحي أعلن “عندما نتحدث عن مستشفيات مركزية، فإننا نعنى وجود عدد كبير جداَّ من الأشخاص من مقدمي الخدمة، وفي كل منشأة يوجد ما يسمى مفاصل المكان، أي المخاطر التي إذا تم إغفالها قد يتعرض المكان إلى وقوع كارثة، مثل صيانة المصاعد، والأوكسجين على سبيل المثال، لكن المسؤول عن هذه المستشفيات يعلم إن هذه الأشياء إذا حدث فيها أي خلل فقد تتعرض حياة الناس للخطر”.

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