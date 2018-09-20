التعليم تعلن موعد بدء الدراسة في المدارس الدولية الحكومية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم الخميس، الموافق 20 سبتمبر، أنها حددت موعد بدء الدراسة بالمدارس الدولية الحكومية في الـ 21 من شهر أكتوبر المقبل، أي بعد شهر تقريبا من بدء الدراسة في المدارس االحكومية الأخرى

وكان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد أعلن في وقتًا سابق عن تشغيل 3 مدارس كبداية لانطلاق مشروع المدارس الدولية الحكومية.

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إذ وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على تشغيل مدرسة حكومية دولية بمنطقة التجمع الخامس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، تطبق برامج البكالوريا الدولية الثلاث: “IB” للعام الدراسي 2018/2019، بالتعاون مع مؤسسة جرين لاند التعليمية

وتأتي هذه الخطوة في ضوء ما حققته كلا من المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، والمدرسة المصرية الدولية بالمعادي من نجاحات، وحصول المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد على الاعتماد الدولي للبرنامج الإبتدائي من منظمة البكالوريا الدولية، ومواصفات الأيزو 9001.

وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، في تصريحات صحفية أن موافقة الوزير على تشغيل هذا النوع من المدارس ، بعد وجود رواج وإقبال من أولياء الامور على هذا النوع من المدارس.

وأضاف حجازي أن الدراسة في المدارس الجكومية الدولية سوف تبدأ في 21 أكتوبر المقبل،موضحًا، أن المصروفات الدراسية بهذه المدارس لن تتجاوز 15 ألف جنيه سنويًا، وأن كثافة الفصل الواحد لن تزيد عن 25 طالبًا وطالبة.

وعن نظام العمل بتلك المدارس، أشار “حجازي” إلى أن العمل سيكون بنظام المأمورية، مضيفًا أنه سوف تعقد مقابلات شخصية للمدرسيين والإداريين، لاختيار المرشحين للعمل من بينهم.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة في المدارس الدولية الحكومية، لهذا العام سوف تبدأ بمرحلة الـ كي جي 1 وكي جي 2 فقط، على أن تكون الدراسة بدءا من العام المقبل 2019 /2020 في مختلف الصفوف الدراسية في المدارس التي توجد في محافظات (القاهرة-الإسكندرية-الغربية-بورسعيد-الدقهلية-القليوبية-المنيا-سوهاج).

جدير بالذكر أن مؤسسة المدارس الدولية المصرية تشارك في إدارة وتشغيل تلك النوعية من المدارس وفقا لبروتوكول تعاون بينها وبين الوزارة.

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