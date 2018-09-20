الأرصاد الجوية تحذر المواطنين قبل بداية العام الدراسي الجديد

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صرح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بمركز الأرصاد الجوية محمود شاهين قائلاً “إنه يفصلنا عن فصل الخريف ثمانية وأربعين ساعة فقط، وإن هناك استقرار في حالة الطقس، ليسود طقس ممتع”.

وجه محمود شاهين نصيحة إلى جموع المواطنين إلى ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل، وخلال الساعات الأولى من فترة النهار، وقد حذر المواطنين من انتشار الشبورة المائية التي تتسبب في انعدام الرؤية، ونصح جموع المواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة الحذر، واتباع تعليمات المرور.

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ويجدر هنا الإشارة أنه من المتعين أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2018/ 2019 يوم السبت القادم الموافق الثاني والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018، مع بداية موسم الخريف.

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