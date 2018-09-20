إخلاء سبيل مواطن بعد سرقة «زي مدرسي» لابنته: بعدما قال «هي ملهاش حق تفرح؟»

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مع بداية اقتراب العام الدراسي وبعد الغلاء الملحوظ الذي لحق بكل شئ وخصوصا مستلزمات الدراسة والزي المدرسي، عجز مواطن عن إحضار زي جديد لابنته التي تستعد لدخول المدرسة، فلم يتمكن من شراء الزي لها، فذهب إلى معرض خاص بالمستلزمات الدراسية المتواجد في ميدان الساعة وسط دمياط، وعمد إلى سرقة زي جديد وخبأه في داخل «كيس أسود» وتسلل إلي خارج المكان وهو يخفي بالكيس، ولم يكن منتبه لوجود كاميرات المراقبة التي كانت ترصد كل شئ والتي فضحت فعلته.

اجتمع البائعين والأهالي ملتفين حول الرجل، والذي كان يصطحب زوجته معه، وأمسكوا بهما أما أعين المارة، ولم يستطع الرجل أن يتمالك نفسه فوقع منهارًا أمام إصرار القائمين على المعرض وفئة من المارة على إخبار الشرطة، ولم تنجح دموعه هو وزوجته في إقناعهم بعدم الإبلاغ.

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القبض على رجل سرق زي مدرسي لابنته

جاءت الشرطة، وتم القبض على الرجل وزوجته واخذتهم إلى قسم أول دمياط، وامتثل الرجل أمام رئيس المباحث وهو يحاول أن يصف له عدم استطاعته شراء زي جديد لابنته من أجل الدراسة، وقال: «كان نفسي أفرّح بنتي وهي رايحة المدرسة أول يوم وسط زمايلها»، واستطرد قائلا : «هي بنتي ملهاش حق تفرح؟»، ثم انفجر باكيا، الأمر الذي دفع رئيس المباحث إلي إخلاء سبيله دون تحرير محضر.