رئيس الجمارك : البضائع المستوردة من تركيا معفية تماماً من الجمارك

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أكد “السيد نجم” الذي يشغل منصب رئيس مصلحة الجمارك أن اتفاقية مصر وتركيا تنص على جعل البضائع المستوردة من تركيا معفية من الضرائب، وأن الحكومة المصرية تلتزم بجميع الاتفاقات الموقعة، مؤكداً أن مصر تستورد كميات كبيرة من تركيا وأكثرها الملابس وأدوات المائدة.

وأكد “نجم” خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية، أن الحكومة تقوم بتطبيق ضريبة القيمة المضافة فقط على البضائع المستوردة من تركيا، وهذا لما تم الإتفاق عليه قبل ذلك مع السلطات التركية، مؤكداً على أن العديد من أصحاب الشركات أصبحوا يستوردون من تركيا حتى يمتعوا بالإعفاء الضريبي على البضائع.

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