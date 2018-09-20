وزارة التموين تكشف حقيقة حذف أصحاب هذه الرواتب من الدعم.. وتعلن مفاجأة

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صرحت وزارة التموين أنها لا تنوي حذف أشخاص مستفيدين من البطاقات التموينية، ولا حذف من يزيد دخله عن 2000 جنيهاً، مؤكدة أن حذف المواطنين من البطاقات يأتي وفقاً لبيانات دخل المواطن أو شروط أخرى من هذا النوع.

وأكد الدكتور “على المصيلحى” الذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة قد قامت بحذف حوالي 1.2 مليون شخص مستفيد في البطاقات التموينية خلال عملية التنقية الأخيرة، كما أنه يوجد حذف عشوائي غير مقصود ولم يتم حذف أشخاص بسبب دخلهم كما يقال في عدد من وسائل الإعلام.

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وأضاف الوزير إلى أن الوزارة خلال الفترة القادمة سوف تقوم باسترجاع المحذوفين بشكل خاطئ، وهذا سوف يتم من خلال مكاتب التموين بجميع محافظات الجمهورية.

كما طالب الوزير من جميع المواطنين أن يقوموا بعملية تحديث البطاقات التموينية، التي يوجد بها أخطاء وذلك عن طريق الدخول على موقع إدارة دعم مصر “وزارة التموين” https://www.tamwin.com.eg” لتصحيح البيانات الخاصة بهم، لضمان الاستمرار في عملية صرف السلع التموينية، مؤكداً أن من يتخلف عن تحديث بيانات البطاقة التموينية سوف يتم إيقاف البطاقة في أول شهر نوفمبر القادم.

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