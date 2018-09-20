إخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق مبارك في قضية “التلاعب بالبورصة” بكفالة 100 ألف جنيه

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قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، صباح اليوم الخميس، الموافق 20 سبتمبر، بقبول تظلم المتهمان نجلي الرئيس الأسبق علاء وجمال، على قرار حبسهما على ذمة قضية التلاعب بالبورصة بكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.

تم إصدار القرار برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى وعضوية المستشارين جابر المراغى وشريف الحيلة وعبد الله سلامة وسكرتارية مجدى جبرائيل وعمر عاشور.

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وتم تأجيل نظر القضية لجلسة 20 نوفمبر المقبل، لاستكمال المحاكمة، أمام دائرة جنائية أخرى غير التى قضت بحبسهما نظرًا لردها صباح اليوم عقب تقدم فريد الديب محامى جمال وعلاء بطلب لردها.

وقد حضر دفاع نجلي الرئيس الأسبق، متمثلا في المحامي فريد الديب و المستشار محمد بهاء أبو شقة، قد إلى محكمة عابدين، لحضور نظر تظلمهما على قرار حبس موكليهما.

وكانت الدائرة 26 مدني قد قررت قبول الطلب المقدم من علاء وجمال مبارك وياسر سليمان الملوانى، برد هيئة محكمة القضية المعروفة بـ«التلاعب في البورصة»، التى أصدرت قرارًا في جلستها الماضية بحبسهم وتحديد جلسة اليوم لنظر طلب تظلمهم على قرار الحبس.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد اصدرت قرارًا بحبس جميع المتهمين في القضية، مع إرسال التقرير الصادر من البنك المركزى إلى اللجنة التى أودعته لاستكماله لأنه كان منقوصًا.

وكانت التهم التي أسندتها النيابة العامة لكلا من علاء وجمال مبارك، هي إشتراكهم بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لأنفسهم وشركاتهم بغير حق، والحصول على مبالغ مالية تقدر بـ 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا.

كذلك تم توجيه الاتهام لنجلي الرئيس الأسبق، بأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.