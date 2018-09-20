إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لحملة الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة ومدارس المتفوقين

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تم منذ ساعات الإعلان عن نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة بتنسيق الجامعات للطلاب حملة الشهادات الفنية والشهادات المعادلة من الدول العربية.

حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية، وطلاب الشهادات المعادلة العربية، بالإضافة إلى إعلان نتيجة القبول نتائج القبول للطلاب خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، وطلاب مدارس النيل المصرية.

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التعليم العالي تعلن نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية

أكدت وزارة التعليم العالي، أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت لمرحلة تقليل الاغتراب بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية .

وأشارت الوزارة أن عدد من تقدموا لتعديل رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب في حدود الأعداد المحددة لكل كلية وعلى حسب مجموع الدرجات، حيث تقــــدم عدد (35351) طالبا وطالبة من طلاب الشهادات الفنية لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب .

وأوضحت الوزارة، أنه تم تلبية رغبات أغلب الطلاب المتقدمين في حدود الطاقة الاستيعابية والإمكانيات المادية والبشرية بالكليات والمعاهد المراد التحويل إليها وفي ضوء القواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن .

مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية

ذكرت وزارة التعليم العالي، أنه فيما يخص مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية، أنه تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت لمرحلة تقليل الاغتراب منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس. .

وقد تقدم (2642) طالبا وطالبة من طلاب الشهادات المعادلة العربية لإبداء رغبتهم خلال مرحلة تقليل الاغتراب .

تم تلبية رغبات أغلب الطلاب المتقدمين في حدود الطاقة الاستيعابية والإمكانات المادية والبشرية بالكليات والمعاهد المراد التحويل إليها وفي ضوء القواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن .

وكانت وزارة التعليم العالي متمثلة في مكتب التنسيق قد

نتائج قبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا(STEM)

وفيما يخص نتائج قبول طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا(STEM)، أشارت وزارة التعليم العالي إنها فتحت موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لإبداء رغباتهم في الكليات المختلفة التي يرغبون فيها.

ولافتت الوزارة إلى أنه تقـــدم عدد (653) طالبا وطالبة من هؤلاء الطلاب ، موضحة أنه قد تم ترشيحهم في ضوء النسبة المقررة والقواعد الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأنهم وقد استنفذ عدد (9) طلاب رغباتهم لتضمينهم كليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم والحد الأدنى المعلن، والفرصة متاحة لهم لتنسيق رغباتهم.

نتائج قبول طلاب مدارس النيل المصرية

كذلك تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا لإبداء رغباتهم في الكليات المختلفة التي يرغبون فيها.

وقد تقــــدم (66) طالبا وطالبة من هؤلاء الطلاب وقد تم ترشيحهم في ضوء النسبة المقررة والقواعد الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات بشأنهم .

ويذكر أن وزارة التعليم العالي ، متمثلة فى مكتب التنسيق، قد أعلنت نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية، يوم الثلاثاء الماضي.

ثم تلا ذلك فتح موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب المستنفذين للرغبات بالشهادات المعادلة الأجنبية؛ لتسجيل رغباتهم بداية من الأربعاء الماضي الموافق 19/9/2018 وانتهت أمس الخميس الموافق 20/9/2018 .