الحكومة تتسلم 100 ألف تابلت تٌوزع على الطلاب أكتوبر المقبل

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ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراءأمس الخميس، الموافق20 سبتمبر، الاستعدادت المقررة مع بدء العام الدراسي الجديد(2018 – 2019) ، الذي سيبدأ غدًا السبت.

وأضاف مدبولي خلال الاجتماع أن الدراسة سوف تبدأ ٣ صفوف دراسية بالمنظومة الجديدة للتعليم وهي تضم رياض أطفال أول وثاني وأولى ابتدائي.

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وأوضح رئيس الوزراء من خلال المؤتمر الصحفى الذي أعقب اجتماع المجلس، إن نظام التعليم الجديد لا يعتمد على توزيع التابلت فقط، وإنما التابلت جزء من المنظومة، لافتًا إلى أنه تم توصيل خدمة الإنترنت لعدد 2400 مدرسة على مستوى الجمهورية، وهو بما يعادل توصيل الخدمة لـ ٩٥٪؜ من المدارس المستهدفة.

وأكد مدبولي، أن توصيل شبكات الفايبر لجميع المدارس، سيتم الانتهاء منه في 5 أكتوبر المقبل، وبهذا سيبدأ التعليم في مصر صفحة جديدة بدخول تكنولوجيا المعلومات في النظام الجديد.

وأشار رئيس الوزراء، أن الحكومة كان قد تعاقدت على استيراد ٧٠٨ آلاف تابلت، لتوزيعهم على الطلاب، موضحًا أن الحكومة سوف تسلمت أمس الخميس عدد ١٠٠ ألف تابلت سيتم توزيعهم على الطلاب فور بدء العام الدراسي.

ومن جهته، ذكر الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تسلمت الشحنة الأولى من أجهزة التابلت المخصصة لطلاب المرحلة الثانوية ومعلميهم والإداريين بالمدارس، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء حرص الوزارة على توفير تابلت على أعلى مستوى من المواصفات والجودة، استعدادا للعام الدراسى الجديد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إدخال شبكات الإنترنت وأسلاك الفايبر إلى 2500 مدرسة استعدادًا لتسليم طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة «التابلت» في أكتوبر المقبل.

وأضاف الإعلامي أحمد خيري، في لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم التعاقد على 708 ألف جهاز تابلت من إنتاج شركة سامسونج، وهو ما يشكل حمل كبير جدا ومكلف من ميزانية الدولة.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، أن التابلت يساهم في تغيير فلسفة التعليم من خلال عدم تدخل العنصر البشري، ومنع الغش، فضلًا عن أنه وسيلة تكنولوجية متطورة وجاذبة للطلاب.

وأوضح أن استخدام التابلت في المرحلة الثانوية يتيح للطالب التعلم والبحث عن طريق التكنولوجيا الحديثة وبدون ضغوط نفسية، علمًا بأن الامتحان سيكون عن طريق بنك الأسئلة المركزي، ويوضع ويصحح دون تدخل بشري، حيث يتم تنفيذ الامتحانات إلكترونيًا ويتم التقييم بناءً على فهم الموضوعات بدلًا من استذكار الإجابات النموذجية، مما يعالج مشاكل الغش وتسريب الامتحانات إلى جانب تيسير وصول الطلاب إلى المحتوى الرقمى الموجود ببنك المعرفة المصرى.

وأشار خيري، إلى أن توزيع أجهزة التابلت سيتم توزيعه بالتنسيق مع المدارس للتأكد من توفير آليات تشغيله، متابعًا إن عدم تسليم التابلت لا يؤثر على عملية انتظام الدراسة والكتاب متوفر، وسيستمر الجهاز مع الطالب حتى الصف الثالث الثانوي وهو ما يشير إلى تطوير الصف الثاني والثالث في المرحلة المقبلة.

وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم ، أن المنظومة الجديدة تستهدف تغيير شكل الامتحانات والأسئلة الذي بدوره سيمنع الغش، فضلا عن القضاء على الدروس الخصوصية، وتغيير منظومة التعليم من الحفظ إلى الفهم والإدراك، مضيفًا: «الطلاب بتخرج من الامتحان تقول الأسئلة من برة المنهج لكن الحقيقة الأسئلة كانت برة الدروس الخصوصي اللي بيخدوها، إحنا عايزين نخرج طالب فاهم وليس حافظ».