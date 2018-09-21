السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ73 للأمم المتحدة

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توجه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الجمعة، الموافق 21 سبتمبر، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى زيارة تستغرق نحو 6 أيام، للمشاركة بأعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فى المقر الرئيسي للمنظمة الدولية بمدينة نيويورك الأمريكية، والتي تركز فى دورتها الحالية على قضايا التنمية وحفظ الأمن والسلم الدوليين ومكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.

وخلال الزيارة يلقي الرئيس السيسي، كلمة مصر فى النقاش العام للقادة والرؤساء المشاركين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن المقرر أن يكون محوره تعظيم وتوسيع دور الأمم المتحدة وتوثيق صلتها وأهميتها للجميع «القيادة العالمية والمسئوليات المشتركة لتهيئة مجتمعات يسودها السلام والتكافؤ.

كذلك من المرجح أن يعقد رئيس الجمهورية عدة لقاءات مع عدد من الروؤساء وقادة العالم المشاركين فى اجتماعات الجمعية العامة، على رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والمستشارة الألمـانـية أنجـيلا ميركل، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

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كذلك يلتقي الرئيس السيسي بمجموعات مختلفة من النخبة الأمريكية فى دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، وأعضاء الكونجرس الأمريكي، من الحزبين الجمهورى والديمقراطى لعرض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية، وكيفية التعامل معها كما يجرى لقاءات إعلامية مع وسائل إعلام أمريكية.

وتعتبر تلك الزيارة المشاركة الخامسة للرئيس السيسي، فـى اجـتـماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ توليه المسئولية فى عام 2014، كما تعد هذه الاجتماعات الحدث الأبرز على الأجندة الدولية والملتقى الأكبر لقادة العالم سنويا.

سوف تعقد المناقشة العامة، الثلاثاء 25 سبتمبر وحتى الاثنين الأول من أكتوبر، عملا بالقرار رقم 57/301، ويعقد الاجتماع رفيع المستوى «قمة نيلسون مانديلا للسلام»، 24 سبتمبر وفقا للقرار 72/243، فيما يعقد الاجتماع العام رفيع المستوى للاحتفال باليوم الدولى للإزالة الكاملة للأسلحة النووية والترويج له بدعوة من رئيس الجمعية العامة يوم الأربعاء 26 سبتمبر، وفقا للقرار 72/251، ويعقد الاجتماع العام الرفيع المستوى المعنى بمكافحة السل بدعوة من رئيس الجمعية العامة يوم الأربعاء 26 سبتمبر 2018 وفقا للقرار 72 /268، أما اجتماع إجراء الاستعراض الشامل للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، فيعقد بدعوة من رئيس الجمعية العامة، الخميس 27 سبتمبر، وفقا للقرار 72/274 وذلك بالإضافة للمناسبات التى يعقدها الأمين العام، ومن ضمنها الاجتماع رفيع المستوى المعنى بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يوم الاثنين 24 سبتمبر بقاعة المجلس الاقتصادى والاجتماعى.

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن يشارك فى النقاش العام للدورة رقم 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ما يقرب من 100 رئيس دولة وقادة ونواب رؤساء جمهوريات ورؤساء حكومات ووزراء خارجية ورؤساء وفود بينهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والأردن وسويسرا ونيجيريا والعراق ولبنان وجنوب أفريقيا وإيران وبريطانيا واليابان والكويت وإسرائيل وجنوب السودان وإندونيسيا والسعودية والسودان وباكستان.