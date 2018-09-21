النقل: 1.6 مليار جنيه تكلفة تحديث منظومة الإشارات والمزلقانات بخط (بني سويف – أسيوط) بتكلفة 1.6 مليار جنيه

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سعيًا لتطوير مرفق السكك الحديدية، خصوصا مع تتالي حوادث القطارات في الفترة الأخيرة، تحاول وزارة النقل تطوير منظومة الإشارات على خطوط السكك الحديدية.

حيث ذكر محمد عز، المتحدث الإعلامي لوزارة النقل، أن الوزارة قامت بتنفيذ تحديث نظم الإشارات على خط السكك الحديدية الرابط بين (بني سويف / أسيوط)، والذي تنفذه شركة ألستوم، بطول 250 كيلو مترًا، وتكلفة مليار و600 مليون جنيه، تسير وفقا للجدول الزمني المحدد.

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وزاد “عز”، في بيان له، اليوم الجمعة، الموافق 21 سبتمبر، أن هذا التحديث يدخل ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط “القاهرة – أسوان”، لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات.

وأشار المتحدث باسم وزارة النقل إلى أن برج أبوقرقاص هو أول الأبراج التي ستدخل الخدمة في هذا الخط (بني سويف/أسيوط)، ويليه بعد ذلك برج مغاغة بالمنيا ثم تليه باقي الأبراج تباعا.

وأكد”عز” في البيان الصادر اليوم، أن الهدف من تحديث نظم الإشارات على هذا الخط هو استبدال نظام الارتباط الميكانيكى الحالى بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

كذلك لفت إلى أن التصميم الجديد لنظم الإشارات والاتصالات يسمح بمسير القطارات بسرعة 160 كيلومترا / س بدلا من 120 كيلومترا/ س.

وشدد على تأكيد أنه عبر تجديد نظم الإشارات على هذا الخط، سيصبح مسير القطارات على هذا الخط سيزيد معدلات الأمان بدرجة كبيرة جدا لسلامة المواطنين، كما نوه بأن المشروع يتضمن تطوير جميع المزلقانات الموجودة بالخط(86 مزلقانًا) لتعمل أوتوماتيكيا.

وأشاد المتحدث باسم وزارة النقل، بجهود الوزير الدكتور هشام عرفات، واهتمامه بالنواحي التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين على هذا النظام الحديث، مع ضرورة موافاته بتقارير أسبوعية وشهرية عن تقدم الأعمال، لافتا إلى أنه سيتم أيضًا المتابعة من خلال وحدة المتابعة بالوزارة ومن خلال زيارات مفاجئة ومستمرة يقوم بها وزير النقل لهذه المشروعات.\

جدير بالذكر أن وزارة النقل، تتبنى خطة زمنية منظمة ، تتضمن عدة مشروعات تهدف إلى زيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية، مثل مشروعات كهربة الإشارات حتى عام 2022 بإجمالي أطوال 1089 كم، وتشمل تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط (القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم، وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم، وخط بنها – بورسعيد، ووصلة الزقازيق – أبو كبير، بطول 214 كم، وخط أسيوط – نجع حمادي، بطول 180 كم، وخط نجع حمادى – الأقصر، بطول 118 كم، بالإضافة إلى خط طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كم)، ويبلغ إجمالي تكلفة هذه المشروعات 17 مليار جنيه.