المرور: إغلاق شارعي الألفي و 26 يوليو بوسط البلد لمدة عام لأعمال إنشاءات مترو الأنفاق

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تعرف معنا على الطرق والكباري والشوارع التي أغلقتها الإدارة العامة للمرور بمحافظتي القاهرة والجيزة،اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر، حتى لا تقع في فخ الزحمة في يوم عطلتك

حيث قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة إغلاق كوبري 6 أكتوبر جزئيا لمدة 3 أيام تبدأ من منتصف ليلة الجمعة حتى صباح الأحد، في المسافة من أمام وزارة المالية في الاتجاه القادم من مدينة نصر اتجاه رمسيس، وذلك لإصلاح فواصل الكوبري.

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كذلك قررت الإدارة إغلاق جزئى لكوبرى 15 مايو لمدة 3 أيام تبدأ من من منتصف ليلة الجمعة حتى صباح الأحد، بسبب إصلاح فواصل، في الاتجاه القادم من القاهرة اتجاه محور 26 يوليو ومدينة 6 أكتوبر.

أما عن الشوارع التي تم إغلاقها اليوم بالعاصمة، فقد قررت إدارة مرور القاهرة إغلاق شارع 26 يوليو، لمدة سنة تبدأ من اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 حتى يوم 20 سبتمبر 2019، بسبب أعمال إنشاءات المترو، أمام سينما على بابا للقادم من الكورنيش والزمالك ومتجه لشارع الجلاء بعدما تقدم اتحاد الشركات الفرنسى، بطلب للحصول على تصريح لاستكمال أعمال إنشاء منشأ خاص بمحطة ماسبيرو المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

هذا فضلا عن إغلاق شارع الألفى بمنطقة وسط البلد، لمدة سنة تبدأ من اليوم الجمعة الموافق 21 سبتمبر 2018 حتى يوم 20 سبتمبر 2019، بسبب أعمال إنشاءات التهوية بالخط الثالث لمترو الأنفاق، بداية من مقاطعة مع شارع الجمهورية حتى تقاطعه مع شارع عماد الدين، كما تجرى بعض التحويلات لقائدى السيارات للقادم من شارع الجمهورية استكمال شارع الجمهورية يمينا إلى شارع 26 يوليو يمينا شارع عماد الدين.

وتحاول الإدارة العامة للمرور بمحاولة تخفيف عبء الزحام بسبب إغلاق هذه الشوارع الرئيسية ، وعمل تغير مسارات وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.