300 مليون دولار قيمة دعم البنك الدولي لـ “برنامج خدمات الصرف الصحى بالريف”

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أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم السبت، الموافق 22 سبتمبر، بأنه في ضوء دعم البنك الدولي لمشروعات البنية التحتية في مصر، فقد قرر المجلس التنفيذى للبنك الدولي الموافقة بالاجتماع على دعم مصر بقيمة 300 مليون دولار لاستكمال “برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف”.

يأتي ذلك فى إطار حرص الحكومة على بذل الجهود الكبيرة لزيادة توفير خدمات الصرف الصحي وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر.

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وأضافت الدكتورة سحر نصر، محافظ مصر بالبنك الدولي، أن قرار البنك بدعم مصر بهذا المبلغ فى هذا التوقيت المهم يعكس ثقته المطلقة فى الأولوية التى يحتلها هذا القطاع الحيوى لدى القيادة السياسية، فضلا عن اقتناع البنك بجدية وجدوى الإصلاحات التى تتخذها الحكومة، لإحداث طفرة شاملة فى خدمات الصرف الصحى، على أن تكون بالصورة التي تتماشى مع تطلعات الشعب المصرى وإسهامًا فى التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع الصرف الصحى.

ولافتت الوزيرة إلى أن قرار البنك الدولي بدعم ومصر بـ 300 مليون دولار في هذا الوقت، يعني إبراز الدعم الكامل من قبل البنك وثقته في جهود الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى مصر، واتفاقه التام مع الرؤية المصرية بأن الإصلاحات الاقتصادية الكلية تستلزم كذلك إصلاحات موازية تستهدف تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودى الدخل، بالإضافة إلى إجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية بمصر، والتي يأتي في مقدمتها قطاعى الإسكان والصرف الصحى، وهو ما يعكس حرص مجموعة البنك الدولى على أن تكون شريكاً تنموياً حقيقياً لمصر فى مختلف القطاعات.

وأوضحت الوزيرة، أن مشروع “برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف” يستهدف توفير خدمات الصرف الصحى لنحو 892 مواطنًا بقرى الريف المصري، التى تعانى درجات عالية من الثلوث، بالإضافة إلى وجود القرى الأكثر احتياجا خاصة فى محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية، وحت يصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن.

وتابعت الوزيرة، أن مشروع “برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف” قد بدأ فى عام 2015 بتمويل قيمته 550 مليون دولار دعما للبرنامج القومى الذى تبنته الحكومة المصرية للصرف الصحى فى القرى لتوفير خدمات صرف صحى جيدة لسكان الريف، مضيفة أن المشروع يركز على أولوية توصيل خدمات الصرف الصحى إلى الأسر فى القرى الأكثر احتياجا، وتحقيق لامركزية خدمات الصرف الصحى من أجل تحسين جودتها.

وذكرت محافظ مصر بالبنك الدولي، أن التمويل الإضافى المقرر سيكون لصالح دعم إقامة منشآت لمعالجة مياه الصرف أو تطويرها للوصول بها إلى المستوى الملائم، وسيعتمد البرنامج على شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية فى تركيب توصيلات الصرف الصحى للمنازل، وإنشاء البنية الأساسية للصرف الصحي.

كذلك يهدف البرنامج إلى زيادة تمكين شركات مياه الشرب والصرف الصحى المحلية عن طريق تقوية أدائها التشغيلى والمالي، وفى نهاية المطاف تحسين استدامة الشبكة القومية للصرف الصحي.

ومن ناحية أخرى، ذكرت سامية مصدق، القائمة بأعمال المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى، أن الدولة ادركت أن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في حصول الجميع على الخدمات الأساسية ضرورة مهمة لتحقيق نمو شامل.

وأضافت سامية مصدق، أن مصر راعت هذا المبدأ عند إطلاق مشروعها الطموح “برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة بالريف”، لذلك فمن دواعى فخرنا أن ندعم هذه الجهود إيمانا بأن الاستثمار فى رأس المال البشري، أى فى صحة الناس وتعليمهم، هو أهم استثمار على الأجل الأطول يمكن لأى بلد القيام به”.

ومن ناحيته أوضح أسامة حمد، كبير الخبراء بشئون المياه والصرف الصحى بالبنك الدولى ورئيس فريق عمل المشروع أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات التابعة للقطاع فى تقديم الخدمات، مضيفًا :”ستساعد هذه العملية فى تخفيف الأعباء الصحية والاقتصادية وستضمن أيضا استدامة القطاع، وتكفل حصول المواطنين بلا انقطاع على خدمة عامة أساسية”.