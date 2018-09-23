مدبولي يطالب بسرعة الانتهاء من مشروع الهضبة الغربية بمحافظة أسيوط

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عقد اليوم رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مع القيادات القائمة على “مشروع الهضبة الغربية” في مقر المشروع، من أجل إزالة جميع العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، حضر فعاليات الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة أسيوط.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي القائمين على تنفيذ مشروع الهضبة الغربية بسرعة الانتهاء من المشروع في الميعاد المحدد له لما يحقق هذا المشروع من النفع العام على أهالي محافظة أسيوط.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن “مشروع الهضبة الغربية” يعمل على توفير حلول عاجلة للعديد من المشكلات التي تواجه سكان أسيوط، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل، وجذب الاستثمارات الجديدة، حيث أن تخطيط مدينة ناصر التي سوف تقام على الهضبة الغربية جاء من أجل أن يواكب متطلبات العصر، كما يضم مجمع سكني جديد يحتوي على عدد من المناطق السكنية، والمناطق الترفيهية والمناطق الاقتصادية، وتوفير العديد من الخدمات الإقليمية والتعليمية، والدينية والصحية في المنطقة.

مدينة ناصر بمشروع الهضبة الغربية بأسيوط

كما يعمل مشروع الهضبة الغربية على توفير منطقة لوجستية تكون قريبة من مطار أسيوط الدولي على مساحة تصل إلى ستة آلاف وستة فدان، وتشمل مدينة ناصر خلال المرحلة الأولى:

الحي الأول والثاني بمساحة تصل إلى ألف وستمائة فدان، تشمل على سبعة وعشرين ألف وحدة سكنية بين إسكان اجتماعي، وإسكان متوسط.

تم تخصيص مساحة ستمائة وخمسة وثمانين قطعة أرض سكنية متميزة من أجل إقامة العمارات والفيلات، من خلال “قرعة علنية” تم إجراؤها خلال شهر يوليو السابق لعام 2018.

تم تخصيص ما يقارب من عشرة آلاف متر مربع من أجل إقامة أكبر كاتدرائية في صعيد الدولة المصرية للأقباط الأرثوذكس أمام المساحة المخصصة لبناء مسجد كبير نفس المساحة تقريباً.

تم تخصيص مساحة مائة وخمسة وثمانين فدان لإقامة “جامعة تكنولوجية حديثة”.

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