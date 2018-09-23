وزيرة الصحة: مصر ستعرض تجربتها في مواجهة مرض السل بجلسة الأمم المتحدة

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أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بإن الوزارة تحرص على إجراء تفاوض مع الشركات التي تقوم على إنتاج أدوية “مرض الضمور العضلي الشوكي” من أجل خفض الأسعار، ليتمكن كل مريض مصري مصاب بهذا المرض من شراء العلاج اللازم.

وأضافت إن قوائم الانتظار في جمهورية مصر العربية التي كانت مسجلة قبل ستة يوليو 2018، كانت الوزارة معنية أن يتم الانتهاء منها خلال مدة ستة أشهر قد تم الانتهاء”.

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وأوضحت أن “قوائم الانتظار تعمل بطريقة ديناميكية تعني أن كل يوم بيكون هناك قوائم أو هناك حالات أكثر، والوزارة تستجيب لها، وكان العدد المسجل 17888 تم الانتهاء منهم خلال مدة شهرين وأسبوع، وقد تم الانتهاء من الحالات التي سجلت من جديد ليتم الانتهاء من أكثر من 22000 حالة من أصل حوالي 40000 حالة مسجلين”.

وجاء تصريحات وزيرة الصحة والسكان خلال حوارها عبر برنامج “هذا الصباح” والذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “إكسترا نيوز”، وأضافت الوزيرة “إن أهم شيء كما أعلن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي أن يتم منع قوائم الانتظار”.

وأوضحت “إن الوزارة انتهت من قوائم الانتظار، وتم الانتهاء من القوائم التي كانت مسجلة، وتسعى وزارة الصحة والسكان من منع أي قوائم انتظار جديدة”، وأكد إن الوزارة معنية بالمريض المصري بشكل جيد.

ووجهت الدكتورة هالة زايد دعوة إلى جموع المصريين إن يتم تسجيل أي مريض في التسعة تداخلات التي تم الإعلان عنها ليتم تسجيلهم أو حتى عن طريق الاتصال بالكول سنتر الخاص بالوزارة”، وشددت على إن الوزارة حريصة أن يتم الاستجابة لكل المرضى في التسع تداخلات حيث أن الوزارة ترى أنها أكثر التداخلات عبءً على المريض وعلى الأسرة المصرية.

وأكد إن “مشاركة وزارة الصحة والسكان في زيارة السيد الرئيس في أمرين المشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال عرض تجربة مصر في جلسة عليا فيها رؤساء دول لعرض تجربة مصر في الأمراض الغير سارية الضغط، والسكر، والسمنة، وهذا من الأشياء التي سوف تبدأ من حملة فيروس سي حتى يتم الاطمئنان على جموع المصريين الحملة فيها المسح لفيروس سي والأمراض الغير سارية”.

وأكدت “إن تجربة مصر في الأمراض الغير سارية تجربة دولية، والعالم كله يريد أن يسمع عنها، المشاركة الثانية وهو إن مصر سوف تتكلم بالنيابة عن مجموعة السبعة وسبعين بالإضافة إلى الصين، وهي مجموعة أكثر من مائة وأربعين دولة في العالم، مصر سوف تتكلم بالنيابة عنها عن التجربة في علاج السل”.

وأوضحت “إن جمهورية مصر العربية سجلت نجاحات دولية في علاج والنزول بنسب السل في مصر لتصل إلى قرب النسب العالمية المقبولة عالمياً”، وأشارت أن اللحظة التي سوف يتحدث فيها المسؤولين في الدولة المصرية في الأمم المتحدة العالم سوف يضئ أهم المعالم العالمية باللون الأحمر في نفس التوقيت التي سوف تتحدث فيه الدولة المصرية عن تجربة السل والقضاء عليها، وهذا خلال فعاليات اجتماع السبعة والسبعين الذي سوف يترأسه السيد الرئيس”، وهذا يوم السابع والعشرين من شهر سبتمبر في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك.

وأشارت الدكتور هالة زايد “إن الصحة والتعليم على أهم ملفات السيد الرئيس خلال فترة رئاسة الثانية”، وأوضحت “إن الدعم السياسي لملف الصحة هو ما أدى إلى إن الخطوات تكون أوضح وأنجح”.

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