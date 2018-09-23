خلال زيارته.. مدبولي يشيد بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أسيوط الجامعي

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يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الموافق 23 سبتمبر، بعمل عدة زيارات لمحافظات الصعيد، استهلها اليوم، بزيارته إلى محافظة أسيوط.

وخلال زيارته للمحافظة، قام مدبولي بزيارة وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى الجامعي، وتابع تجهيزاته، وتقديم الخدمة للمرضى به.

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وأثناء تفقده لوحدة الغسيل الكلوي، استمع مدبولي، من القائمين على وحدة الغسيل الكلوي، إلى شرح كيفية عمل الوحدة، والتي تعمل بطاقة 85 جهاز غسيل كلوي دموي، بواقع ثلاث جلسات يومياً، فضلا عن جلسة رابعة للطوارئ، وتقوم وحدة الغسيل الكلوي بأسيوط بخدمة جميع أقسام المستشفى الجامعي مع جميع مستشفيات المحافظة .

وتحدث رئيس الوزراء مع بعض المرضى عن مستوى الخدمة بالوحدة، الذين أشاوا بخدماتها وأثنوا على طاقم العاملين بها، وقال أحدهم: أقوم بعملية الغسيل الكلوى 3 مرات أسبوعيا، والمستشفى يهتم بنا، وتقدم جميع الخدمات اللازمة.

وفي نهاية الزيارة، أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى بالخدماتالتي تقدمها المستشفى ووحداتها المختلفة، مؤكدا أن جامعة أسيوط تعتبر من أهم الجامعات المتميزة على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيته، قال وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار:” أن عدد المرضى المترددين على وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أسيوط الجامعي يبلغ نحو 165 مريضاً يومياً، مضيفًا أنه إلى جانب هذه الوحدة الرئيسية، تضم المستشفى الجامعي أيضاً وحدة أخرى بأم القصور بعدد 30 جهاز غسيل كلوي، ووحدة مستشفى الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بواقع 5 أجهزة، فضلا عن وحدة الحالات الطارئة بمستشفى صحة المرأة بواقع 3 أجهزة، ووحدة الكلى والمسالك بمستشفى جراحة المسالك بواقع 2 جهاز، ووحدة مستشفى الأورام بواقع 3 أجهزة.