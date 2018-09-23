“مدبولي” برفقة بعض الوزراء في زيارة تفقدية بأسيوط .. تعرف على التفاصيل

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بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم الأحد، الموافق 23 سبتمبر، مجموعة زيارات ميدانية لمحافظات الصعيد، بدأها اليوم بزيارة أسيوط.

إذ قام رئيس الوزراء، بزيارة تفقدية إلى محافظة أسيوط، لتفقد عدد من المشروعات، برفقة كلا من وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والبيئة، ومحافظ أسيوط، يأتي ذلك في إطار الخطة التي تتبناها الحكومة في متابعة معدلات الإنجاز في المشروعات التنموية، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في أنحاء مصر من صعيدها إلى الدلتا.

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وفور وصول رئيس الوزراء، إلى محافظة أسيوط، قام بتفقد “مدينة ناصر الجديدة” وهي أحد أهم المشروعات العملاقة التي تهدف إلى إحداث التنمية الشاملة بالمحافظة، من خلال مشروعات تساهم في حل مشاكل الإسكان والبطالة، وهي بمثابة امتدادًا جديدًا لمدينة أسيوط، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، حيث يبلغ حجم الاستثمارات بالمدينة نحو 3.5 مليار جنيه.

وتابع مدبولي ، جولته في “مدينة ناصر الجديدة”، واستمع إلى شرح تفصيلي، من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى للأعمال المنفذة، كما تفقد جانبًا منها، حيث شاهد أعمال تنفيذ الطريقٍ المزدوج الذي يشقُ الهضبة بطول 22.6 كم، والذي يخترقُ تضاريسَ صخرية شديدة الوعورة، ليربط مدينة أسيوط بعدد من الطرق الإقليمية أبرزها طريق (القاهرة – أسيوط) الصحراوي الغربي، والطريق الدائري لمدينة أسيوط، والذي يتضمن أيضًا إقامة كوبري علوي بمنطقة درنكا بطول 1.8 كم، وقد تم إسناد المشروع لشركة المقاولون العرب.

وعن موعد الانتهاء من المشروع، أكد رئيس شركة المقاولون العرب، لرئيس الوزراء، أنه من المقرر الانتهاء منه نهاية يناير 2020.

كذلك أوضح، رئيس شركة المقاولون العرب، أن الطريق ينقسمُ إلى 2 حارة مرورية بعرض 7.5 م لكل حارة، بالإضافة إلى جزيرة وسطى، ويراعي في تنفيذه كافة سُبل الأمان والسلامة.

ومن ناحيته أشار “مدبولى”، إلى أن طريق الهضبة، ومدينة ناصر، غرب أسيوط حلم عملاق لأهالى المحافظة، مشددا على سرعة طرح كل الأعمال بالمرحلة الأولى لسرعة تنفيذها، وأن تكون الخدمات على رأس الأولويات.

كذلك كلف رئيس الوزراء، بإنشاء مجمع للمصالح بكلا من مدينتي ناصر، ومدينة أسيوط الجديدة، تيسيرا على المواطنين، مع الاهتمام بإنارة الطرق، وتنسيق الموقع بها، مشددا على ضرورة أن يسكن المواطنون بالمرحلة الأولى فى المدينة فى 2020.

كذلك تفقد “مدبولي” مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة ناصر، والذي يتكون من 66 عمارة، تضم 1584 وحدة سكنية، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في يونيو 2019، بالإضافة إلى عدد من عمارات الإسكان المتوسط “سكن مصر” وهم 60 عمارة تضم بها نحو 1440 وحدة سكنية.

وتابع رئيس الوزراء اعمال الجسات لعدد 50 عمارة، و اعمال الخطيط لعدد 50 عمارة أخرى، والوحدات التى يتم تنفيذها جميعا فى مراحل متقدمة.

وتحدث مدير شركة المقاولون العرب، إلى شرح تفصيلي حول المشروعات السكنية بالمدينة، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تخصيص مساحة 6006.2 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإقامة مجتمع عمراني جديد، وتم تخطيط مدينة ناصر، لتستوعب مختلف مستويات الإسكان والخدمات بكافة أنشطتها، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات المتوقع تنفيذها بالمدينة 90 ألف وحدة سكنية.

حيث تشمل المرحلة الأولى من المدينة الحي الأول والثاني بمسطح 1600 فدان، يتضمنان تنفيذ 27 ألف وحدة سكنية، تشمل 7160 وحدة إسكان متوسط، بخلاف الإسكان المتميز الذي يشمل قطع أراض وفيلات وعمارات، وتشمل المرحلة الثانية والثالثة من مدينة ناصر الجديدة، تنفيذ 6680 وحدة إسكان اجتماعي.

ومن جهته، أكد رئيس جهاز المدينة، أن مدينة ناصر الجديدة سوف تنعم بعدة خدمات مختلفة على أعلى مستوى منها منطقة خدمات تعليمية، وترفيهية، وصحية، ودينية، ومنطقة صناعية تضم صناعات صغيرة ومتوسطة، ومنطقة لوجستية تقدر مساحتها بنحو 1500 فدان، تحتوي على مدينة طبية، وجامعة تكنولوجية، ومدينة رياضية أولمبية، ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وخدمات إدارية، ومنطقة مولات تجارية، وتبلغ الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة نحو 345 ألف نسمة، ومن المنتظر أن تجذب المرحلة الأولى منها نحو 100 ألف نسمة ككثافة متوقعة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال زيارته لـ”مدينة ناصر الجديدة” إلى معدلات تنفيذ أعمال البنية التحتية، وتتضمن أعمال البنية التحتية تنفيذ مشروعات الطرق، وشبكات مياه الصرف والري، وحفر الآبار الجوفية، وإقامة محطة لتنقية المياه، ومأخذ المياه والخط الناقل، وشبكات الكهرباء، والاتصالات، والتي تحرص الدولة على الإسراع في اتمامها بما يدعم اهداف تنفيذ هذا المشروع المهم.