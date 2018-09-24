كلمة أمام قمة «مانديلا» ولقاء مع «ترامب».. أبرز أنشطة السيسي في الأمم المتحدة اليوم

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يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، كلمة أمام قمة «نيلسون مانديلا للسلام» ، التي تنطلق اليوم على هامش فعاليات اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل.

وكذلك ، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نظيره الأمريكى دونالد ترامب في قمة «مصرية أمريكية» ، تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة ، وتبحث كذلك القضايا الإقليمية والدولية ، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

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ويتحدث الرئيس السيسي مع ترامب خلال القمة المصرية الأمريكية ، عن قدرة مصر على الحد من العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء ، وآخر جهود العملية الشاملة في سيناء ، وكذلك جهود الدولة فى عملية التنمية بالمحافظة ، ونجاحها في الحفاظ على منع تسلل الإرهابيين في الشريط الحدودي مع ليبيا بطول 1200 كيلومتر.

كما يتحدث السيسي كذلك ، عن الأوضاع الفلسطينية ووقف مساعدات «أونروا» للاجئين الفلسطينيين ومقار الإغاثة بشكل عام ، وعن تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وما توصلت إليه مصر من تهدئة داخل القطاع ، فضلا عن جهود المصالحة والجهد الاستخباراتي الذى يتم في هذا الصدد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بدأ نشاطه في نيويورك أمس الأحد ، بعقد عدة لقاءات ، بينها لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ، ورؤساء ومسؤولي كبرى الشركات الأمريكية العالمية ، ولقاء مع رئيس البنك الدولي كريستين لاجارد ، ورئيس المجلس الأوروبي.

معظم لقاءات الرئيس ، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وإلقاء الضوء على تطورات الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مصر ، فضلا عن رؤية الدولة لدور القطاع الخاص في عملية التنمية ، ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة.

والتقى الرئيس السيسي كذلك ، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الدولة الإماراتي ، حيث تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، وسبل تعزيز هذه العلاقات.