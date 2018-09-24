كلمة أمام قمة «مانديلا» ولقاء مع «ترامب».. أبرز أنشطة السيسي في الأمم المتحدة اليوم

منذ 22 دقيقة أخبار مصر
كلمة أمام قمة «مانديلا» ولقاء مع «ترامب».. أبرز أنشطة السيسي في الأمم المتحدة اليوم
السيسي في الأمم المتحدة

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، كلمة أمام قمة «نيلسون مانديلا للسلام» ، التي تنطلق اليوم على هامش فعاليات اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى المئوية لمولد الزعيم الإفريقي الراحل.

وكذلك ، يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، نظيره الأمريكى دونالد ترامب في قمة «مصرية أمريكية» ، تتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة ، وتبحث كذلك القضايا الإقليمية والدولية ، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ويتحدث الرئيس السيسي مع ترامب خلال القمة المصرية الأمريكية ، عن قدرة مصر على الحد من العمليات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء ، وآخر جهود العملية الشاملة في سيناء ، وكذلك جهود الدولة فى عملية التنمية بالمحافظة ، ونجاحها في الحفاظ على منع تسلل الإرهابيين في الشريط الحدودي مع ليبيا بطول 1200 كيلومتر.

كما يتحدث السيسي كذلك ، عن الأوضاع الفلسطينية ووقف مساعدات «أونروا» للاجئين الفلسطينيين ومقار الإغاثة بشكل عام ، وعن تهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، وما توصلت إليه مصر من تهدئة داخل القطاع ، فضلا عن جهود المصالحة والجهد الاستخباراتي الذى يتم في هذا الصدد.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بدأ نشاطه في نيويورك أمس الأحد ، بعقد عدة لقاءات ، بينها لقاءً مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية ، ورؤساء ومسؤولي كبرى الشركات الأمريكية العالمية ، ولقاء مع رئيس البنك الدولي كريستين لاجارد ، ورئيس المجلس الأوروبي.

معظم لقاءات الرئيس ، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ، وإلقاء الضوء على تطورات الإصلاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار في مصر ، فضلا عن رؤية الدولة لدور القطاع الخاص في عملية التنمية ، ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة.

والتقى الرئيس السيسي كذلك ، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الدولة الإماراتي ، حيث تناول اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين ، وسبل تعزيز هذه العلاقات.