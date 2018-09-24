طقس معتدل واضطراب في حركة الملاحة.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يشهد مصر غدا الثلاثاء ، الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الإثنين ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الثلاثاء الموافق 25 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، العظمى 33 درجة ، الصغرى 23 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 29 درجة ، الصغرى 24 درجة.

مطروح ، العظمى 31 درجة ، الصغرى 18 درجة.

سوهاج ، العظمى 36 درجة ، الصغرى 23 درجة.

قنا ، العظمى 40 درجة ، الصغرى 24 درجة.

أسوان العظمى 42 درجة ، الصغرى 26 درجة.