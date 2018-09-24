تعرف على الموعد المناسب لارتداء الملابس الشتوية

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قال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إن فصل الخريف يتخلله حالات من عدم الاستقرار في الطقس ، تبدو عنيفة في بعض الأوقات ، لكنها تمر سريعا.

وفي تصريحات لبرنامج «صباح الورد» المذاع على قناة ten ، أضاف الدكتور أحمد عبد العال ، أن الأجواء جيدة للغاية في الوقت الحالي ، كما أن الوقت ليس مناسبا لارتداء الملابس الشتوية ، مؤكدا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ستنبه المواطنين في بداية شهر أكتوبر ، حال احتاج الأمر لارتداء ملابس شتوية.

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وبشأن توقعات سقوط أمطار في الفترة المقبلة ، أوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن الهيئة سوف تخطر الجهات المختصة والمواطنين ، قبل 48 ساعة من وقوع أمطار غزيرة ، خاصة في المحافظات المحاطة بالجبال ، كونها الأكثر عرضة لحدوث سيول.