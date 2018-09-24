انقطاع المياه عن القناطر الخيرية اليوم حتى فجر الثلاثاء.. تعرف على الأسباب

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صرحت “شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية” عن قطع المياه عن “مدينة القناطر الخيرية”، وذلك اعتباراً من تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الموافق الاثنين الرابع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، وحتى تمام الساعة الرابعة من فجر يوم الثلاثاء.

وأوضح الشركة أن السبب في قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية هو قيام الشركة بأعمال غسيل، وتطهير الشبكات بالكلور، وناشدت “شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية” من جميع المواطنين، والمستشفيات، وكذلك المخابز بتجهيز احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه.

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وأكدت الشركة أنها سوف تقوم بالدفع بسيارات المياه في مدينة القناطر الخيرية المحملة بالمياه الصالحة للشرب في المناطق المتضررة من انقطاع المياه، وأضاف الشركة في حالة وجود أي شكوى يمكن الاتصال على الخط الساخن رقم “125”.