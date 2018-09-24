«الصحة»: عقار جديد لعلاج المراهقين من فيروس C قريبا

Advertisements

قالت وزيرة الصحة والسكان ، الدكتورة هالة زايد ، اليوم الإثنين الموافق 24 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، إن الشركة الأمريكية المسؤولة عن إنتاج دواء فيروس C ، تستعد لإمداد مصر بعلاج جديد للمصابين المراهقين من سن 12 حتى 18 عاما.

وخلال لقائها في التلفزيون المصري ، أضافت الدكتورة هالة زايد ، أن الشركة الأمريكية هي أول شركة تصنع علاجا لفيروس C لهذه الفئة العمرية ، كما ستقدم دواءً آخر للحالات الخطرة المريضة بتليف الكبد.

Advertisements

وزادت وزيرة الصحة والسكان ، قائلة إن إحدى شركات الدواء الأمريكية تنوى الشراكة مع مصر ، في مجال اللقاحات والأمصال، حيث يتم مقابلتها اليوم على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نيويورك ، لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان ، اهتمام مصر بالدخول فى شراكات جديدة لنقل تكنولوجيا التصنيع إليها ، كي تدخل مصر عصر الإنتاج ، بدلا من الاعتماد على الاستيراد.