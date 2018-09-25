تحذيرات من الشبورة وطقس معتدل.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس معتدل الحرارة ، غدا الأربعاء الموافق 26 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الثلاثاء ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وكذلك تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، أما الرياح فتكون أغلبها شمالية غربية معتدلة ، تنشط أيضا على جنوب سيناء ، وتنشط كذلك على خليج السويس والبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

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وعن حالة البحر المتوسط ، لفت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أن حالته تكون مضطربة غربا ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى 3 أمتار ، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر ، أما الرياح السطحية على كل منهما فتكون شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الأربعاء الموافق 26 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، وهي كما يلي:

القاهرة ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 33 درجة

الإسكندرية ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 30 درجة.

قنا ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 38 درجة.

الأقصر ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 40 درجة.

أسوان ، الصغرى 26 درجة ، العظمى 40 درجة.