9.1 مليون جنيه حصيلة المصروفات المدرسية المحصلة عبر مكاتب البريد

Advertisements

سعيًا من حكومة مصطفى مدبولي، لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، تم تفعيل خدمة تحصيل المصروفات الدراسية عبر البريد المصري.

حيث شهدت خدمة تحصيل المصروفات الدارسية عن طريق الهيئة القومية للبريد، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 سبتمبر، إقبال شديد من قبل أولياء الأمور في شتى محافظات الجمهورية.

Advertisements

يأتي ذلك الإقبال بعد إعلان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ، منذ يومين، عن إتاحة الخدمة لجميع المراحل التعليمية، من خلال مكاتب هيئة البريد المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وتصل لنحو 4000 مكتب.

وفي تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، صرح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن خدمة تحصيل مصروفات المدارس تسير بشكل جيد فى جميع المكاتب على مستوى الجمهورية، وكشف أن متحصلات المدارس حتى اليوم عبر خدمة البريد بلغت9.1 مليون جنيه بواقع 85 ألف عملية.

ولفت “الصغير” إلى أن خدمة تحصيل المصروفات المدرسية عبر البريد، متاحة فى جميع مكاتب البريد الرئيسية التى تعمل فترة مسائية وذلك تيسيراً على أولياء أمور الطلاب حتى يتمكنوا من تأدية الخدمة بكل سهولة، ويأتي ذلك إسهامًا فى تخفيف أعباء سداد المصروفات المدرسية على أولياء الأمور.

وأوضح عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أنه بعد إتمام سداد المصروفات بمكتب البريد ودفع رسوم الخدمة وتقدر بـــ 3 جنيهات ثم يحصل المواطن المستفيد على إيصال سداد يتضمن “اسم الطالب – اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابع لها” ليقوم بتسليمه فى المدرسة.

يذكر أن وزارة الاتصالات قد وفرت خدمة سداد المصروفات المدرسية فى جميع مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية بدلًا من التقييد بسدادها بالإدارات التعليمية والمدارس وتقليل الزحام.