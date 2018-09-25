الخشت: إعفاء أبناء الشهداء من المصروفات وكفالة 5 آلاف طالب من غير القادرين

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التقى رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 سبتمبر، طلاب الجامعة في حوار مفتوح بعنوان: “حوار الأب مع أبنائه”، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة بحضور قيادات الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الحوار أعلن رئيس جامعة القاهرة، أنه اصدر قرار بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية والمدن الجامعة لأبناء الشهداء وأبناء شمال سيناء، لافتا إلي أنه تم العام الماضي كفالة 5 آلاف طالب من غير القادرين.

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وأضاف “الخشت” ، أن الجامعة مستمرة في دعم الطلاب غير القادرين إلى جانب تقديم الرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

وتحدث “الخشت” خلال حواره مع الطلاب أنه سيتم توسيع حجم الأنشطة الطلابية بالجامعة، وذلك بالعمل علي تنظيم العديد من الرحلات والمسابقات الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية بين الطلاب، ودعم مشاركتهم في تدريب الطلاب علي المشروعات الصغيرة.

ولفت رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه سيتم إضافة سؤال قصير “سؤال تعليلي”، إلى جانب نظام “البابل شيت” وسؤال “حل المشكلات” الذي تم تطبيقه في العام الجامعي الماضي، وذلك لاختبار قدرة الطلاب علي معرفة العلل والأسباب لتخليص العقل من التفكير الأسطوري والخرافات.

وأكد “الخشت” على ضرورة ممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، مشددًا علي أهمية المنافسة في الأنشطة الطلابية المختلفة، موضحاً أن جامعة القاهرة فازت العام الماضي ب 23 جائزة في مسابقة إبداع والمركز الأول في مسابقة العباقرة ، وأن الجامعة ستقدم دعمها الكامل للطلاب لمواصلة المنافسة والحصول علي المراكز الأولي في المسابقات المختلفة علي مستوي الجامعات.

وحرص رئيس جامعة القاهرة على توجيه التهنئة للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والسداد، مطالبًا إياهم بممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية بالجامعة، بالتوازي مع الانتظام في المحاضرات والدراسة، مؤكداً أن بناء شخصية الطالب لا تكتمل إلا بتنمية القدرات في الأنشطة المختلفة.