رسوم فواتير الكهرباء وضرائب العمليات الجراحية.. 8 شائعات نفتها الحكومة في 5 أيام

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رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، في تقريره الدوري الخاص بتقصي الحقائق ، 8 شائعات جديدة نفتها الحكومة خلال 5 أيام.

ويرصد موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، 8 شائعات نفتها حكومة المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، خلال 5 أيام. وهي كما يلي:

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1. رفض تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات ‏الدراسية.

2. تسليم تابلت الثانوية العامة للطلاب في مقابل 2000 جنيه.

3. ورود جملة «القدس عاصمة لإسرائيل» في كتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادي.

4. فتح الحكومة باب التعاقدات في الجهاز الإداري للدولة.

5. تحصيل رسوم 30 جنيها على فواتير الكهرباء شهريا لصندوق تحيا مصر.

6. فرض ضريبة قدرها 100 جنيه على المرضى عند إجراء العمليات الجراحية‏.

7. تزايد شكاوى المسافرين السودانيين من خدمات المعابر البرية جنوب محافظة أسوان.

‏8. منح الجامعة العمالية درجة البكالوريوس لطلابها.