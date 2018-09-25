الكهرباء توضح حقيقة فرض رسوم جديدة على الفواتير لصالح «تحيا مصر»

منذ 29 دقيقة أخبار مصر
الكهرباء توضح حقيقة فرض رسوم جديدة على الفواتير لصالح «تحيا مصر»
شكاوى الكهرباء

علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن قرار جديد من الحكومة ، بتحصيل 30 جنيها على فواتير الكهرباء شهريا ، لصالح صندوق تحيا مصر.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، تواصل  المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة بدورها صحة تلك الأنباء شكلا وموضوعا ، مؤكدة عدم صدور أي قرارات بشأن تحصيل رسوم جديدة من المواطنين على فاتورة الكهرباء ، وتوجيهها لصالح صندوق تحيا مصر أو أي جهة أخرى.

وبحسب تقرير المركز ، أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الرسوم المطبقة حاليا لم يطرأ عليها أي جديد ، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات ، بهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين ، لافتة إلى أن شركات توزيع الكهرباء ، ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، إلى مجلس الوزراء ، ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي دون زيادة.

وتابعت وزارة الكهرباء ، أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات ، ومن بينها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة ، والتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع ، لافتة إلى تركيب نحو 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أكدت كذلك الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكي في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي في أنحاء الجمهورية كافة ، وجار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكي ، وينتهي باقي المشروع تباعا حتى بداية 2019.

وطالبت وزارة الكهرباء ، وسائل الإعلام المختلفة كافة ، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة ، بهدف التأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، وتؤدي كذلك إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين ، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 121.