الكهرباء توضح حقيقة فرض رسوم جديدة على الفواتير لصالح «تحيا مصر»

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علق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي ، بشأن قرار جديد من الحكومة ، بتحصيل 30 جنيها على فواتير الكهرباء شهريا ، لصالح صندوق تحيا مصر.

وفي تقرير تقصي الحقائق الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، تواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة بدورها صحة تلك الأنباء شكلا وموضوعا ، مؤكدة عدم صدور أي قرارات بشأن تحصيل رسوم جديدة من المواطنين على فاتورة الكهرباء ، وتوجيهها لصالح صندوق تحيا مصر أو أي جهة أخرى.

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وبحسب تقرير المركز ، أوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن الرسوم المطبقة حاليا لم يطرأ عليها أي جديد ، وأن ما يتردد في هذا الأمر مجرد شائعات ، بهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين ، لافتة إلى أن شركات توزيع الكهرباء ، ملتزمة بتطبيق الأسعار التي تقدم بها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، إلى مجلس الوزراء ، ووافق عليها وأقرها في شهر يوليو الماضي دون زيادة.

وتابعت وزارة الكهرباء ، أن هناك العديد من الآليات لضمان دقة حساب الاستهلاكات ، ومن بينها التعاقد مع شركة مستقلة لقراءة العدادات القديمة بانتظام ودقة ، والتوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع ، لافتة إلى تركيب نحو 5 ملايين و800 ألف عداد مسبوقة الدفع.

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أكدت كذلك الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكي في المرحلة الأولى من مشروع تركيب 250 ألف عداد ذكي في أنحاء الجمهورية كافة ، وجار تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تستهدف تركيب 25 ألف عداد ذكي ، وينتهي باقي المشروع تباعا حتى بداية 2019.

وطالبت وزارة الكهرباء ، وسائل الإعلام المختلفة كافة ، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية في الوزارة ، بهدف التأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق ، وتؤدي كذلك إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين ، وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 121.