بعد كارثة «ديرب نجم».. «الصحة» توزع 250 ماكينة غسيل كلوي وكبسولات في المحافظات

منذ 2 ساعتين أخبار مصر
بعد كارثة «ديرب نجم».. «الصحة» توزع 250 ماكينة غسيل كلوي وكبسولات في المحافظات

انتهت هيئة التأمين الصحي اليوم الأربعاء، من ضخ 250 ماكينة غسيل كلوي في محافظات الجمهورية كافة ، ضمن خطة لرفع كفاءة الوحدات وتطويرها منعا لحدوث مشكلات صحية للمرضى أو كوارث ، كما حدث مؤخرا في مستشفى ديرب نجم المركزي ، حيث توفي 4 مرضى وأصيب آخرين خلال خضوعهم لجلسات غسيل كلوي في المستشفى.

وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ، قالت إن العالم كله ألغى نظام الغسيل الكلوي داخل الوحدات بمحلول أملاح بيكارب التقليدية ، وبدأ استخدام الكبسولات كونها أكثر أمانا وقدرة على تلافي الأخطاء البشرية  وزادت: «عمّمنا استخدام الكبسولات على جميع الوحدات التي تجري الغسيل الكلوي ، وسنوفرها بشكل مستدام».

ولفتت زايد إلى أن الوزارة تخطط لرفع كفاءة وتطوير وحدات الغسيل الكلوي ، فضلا عن إحلال وتجديد الوحدات والماكينات القديمة منعا لحدوث مشكلات صحية للمرضى ، وضمانا لتنفيذ غسيل كلوي بشكل جيد.

الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحي ، أوضحت أنه تم المرور على وحدات الغسيل الكلوي التابعة للتأمين الصحي في الشرقية ، كما تم تزويد وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى المبرة بالزقازيق بـ10ماكينات غسيل كلوي ، والكبسولات الخاصة بالغسيل بدلا من استخدام محلول البيكارب اليدوي، وإمداد وحدة الكلى بـ20 كرسي مجهز لعمليات الغسيل بديلا للأسرّة الموجودة وتطوير وحدة الكلى بصفة عاجلة، وتشمل تركيب 7 تكييفات.

وأكدت عبد الحميد ، وضع خطة لتفريغ عيادة المبرة الشاملة في الزقازيق من الموظفين وتوزيعهم بالطرق اللائقة ، وزيادة منافذ صرف الأدوية وتوفير المستلزمات الخاصة بالصيدليات، لافتة إلى تفويض اللجان الطبية الفرعية المنتشرة في المحافظة لتطبيق قرار الأجر الكامل بالنسبة للمرضى ، حيث يتم إعادة افتتاح مدرسة التمريض في مبنى عيادة الإبراهيمية الشاملة.

وأشارت رئيس هيئة التأمين الصحي ، إلى توزيع نحو 250 ماكينة غسيل كلوي جديدة على مستشفيات ووحدات الغسيل الكلوى التابعة للتأمين الصحي بالقاهرة والمحافظات ، لرفع أعداد الغسيل للمرضى وكفاءة الخدمة، وسيكون هناك مرورا دوريا على الوحدات لضمان ضبط الأداء وتفعيل النظام الرقمي للحصول على الخدمة من أي فرع في الجمهورية.