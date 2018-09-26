الصحة تحذر من مستحضرات دوائية بالسوق المصري

Advertisements

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تحذيرها من مستحضرات دوائية يتم تداولها داخل السوق المصري، وشددت الوزارة على ضرورة ضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق من تلك الأدوية، واتخاذ الإجراءات المخزنية في جميع الصيدليات والوحدات الحكومية.

أصدرت “الإدارة المركزي للصيدلة” التابعة لوزارة الصحة والسكان خلال شهر سبتمبر الجاري لعام 2018 تحذر من تداول بعض من الأدوية، صدر المنشور الأول تحت رقم 68 لعام 2018، بضبط وتحريز مستحضر “Motilium 1* 100 ML”، “موتيليم شراب” بناء على طلب من الشركة المنتجة لهذا الدواء.

Advertisements

ويتم استخدام هذا العقار في حالات التقيؤ، وعلاج حرقة المعدة، والشعور بالغثيان، كما صرحت الإدارة المركزي للصيدلة بضرورة ضبط، وتحريز ما يوجد في سوق الدواء المصري من العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضر Cerviflox 200 MG “سرفيفلوكس” والحاصل على تشغيل رقم Y0215، بتاريخ شهر ابريل لعام 2017، وتاريخ انتهاء صلاحية في شهر مارس لعام 2020.

وقد أوضحت إدارة الصيدلية طريقة التفريق بين المستحضر الأصلي، والمستحضر المغشوش، تبعاً لما ورد في منشورها الدوري الصادر تحت رقم 67 لعام 2018، ويتم استخدام العقار “كمضاد حيوي واسع المجال” ضد معظم “الجراثيم الهوائية” كما يتم استخدام المستحضر في علاج التهاب المفاصل والعظام.

وقد طالب إدارة الصيدلة بتسليم مندوب الشركة الأحراز، وقد تعهد بعد فض الأختام إلا في وجود أحد من مفتشي “الصيدلة”، مع موافاتها بالكميات التي قد تم تحريزها، على أن يتم “الإعدام” بمعرفة اللجنة ويكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.

كما تعهد أيضا مندوب الشركة بتجميد الأرصدة الموجودة لديها، مع ارتجاع ما تم بيعه من خلال الصيدليات إلى مخازن الشركة في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وإبلاغ “إدارة الصيدلة” بالمحافظات بالأرصدة والمرتجعات.

كما شددت إدارة الصيدلة “على أن يتم إبلاغ شركات التوزيع بأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية نحو المخالف بعد المدة المحددة.

أقرا المزيد بعد كارثة «ديرب نجم».. «الصحة» توزع 250 ماكينة غسيل كلوي وكبسولات في المحافظات