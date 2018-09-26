رئيس الوزراء لـ«طلاب جامعة سوهاج»: «لما كنا في سنكم كانت ظروفنا أصعب»

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التقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر من العام الحالي 2018، طلاب جامعة سوهاج في المقر الجديد للجامعة في مدينة سوهاج الجديدة ، يرافقه وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ، ووزير النقل المهندس هشام عرفات ، ووزير التنمية المحلية ، ومحافظ سوهاج.

وفي بداية لقائه بالطلاب، قال مدبولي إنه يشعر بطاقة الأمل والتفاؤل التي يبثها الشباب ، والتي أعادت إليه ذكرياته حين كان طالبا في الجامعة ، لافتا إلى أنه فخور بوجوده في جامعة سوهاج الجديدة.

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رئيس الوزراء أشاد بالتطور الملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية في مدينة سوهاج الجديدة ، رغم قلة الإقبال على السكن بها ، موضحا أن الحكومة ركزت على زيادة وسائل النقل والمواصلات ، وتستعد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتشغيل أتوبيسات بسعر مدعم لخدمة الجميع بمن فيهم الطلبة وتوصيلهم لسوهاج الأم ، بينما تخصص وزارة التعليم العالي جزءا من ميزانيتها لشراء أتوبيسات لنقل الطلبة ، بعد الحصول على موافقة وزيرة التخطيط.

وأضاف مدبولي: «حين أسمع بعض الشباب يقولون ظروفنا صعبة، أقول: نحن عندما كنا في سنكم كانت ظروفنا صعبة وأصعب منكم ، والحمد لله ربنا أكرمنا فلا تتعجلوا» ، وتابع: «إحنا كدولة وبتوجيهات من الرئيس السيسي ، مركزين على تطوير التعليم ، وبالنسبة للتعليم العالي مهتمين بالتوأمة مع الجامعات العالمية الكبرى ، وبمقار هيئة التدريس ، والمناهج والمباني الجامعية ، والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية المختلفة ، لرفع وعي الطلاب وجعلهم يهتمون بقضايا بلدهم».