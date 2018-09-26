رئيس الوزراء لـ«طلاب جامعة سوهاج»: «لو حد سألكم عن المشروعات القومية قولوله وفرت 3 ملايين فرصة عمل»

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التقى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الأربعاء الموافق 26 سبتمبر من العام الحالي 2018، طلاب جامعة سوهاج في المقر الجديد للجامعة في مدينة سوهاج الجديدة ، يرافقه وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار ، ووزير النقل المهندس هشام عرفات ، ووزير التنمية المحلية ، ومحافظ سوهاج.

وقال المهندس مصطفى مدبولي خلال اللقاء: «نركز على خلق فرص عمل للشباب ، ولدينا تحد كبير في الزيادة السكانية سنويا ، نحن بحاجة إلى خلق حجم هائل من فرص العمل سنويًا ، كما أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة حاليًا توفر فرص عمل ، ومن يتساءل على مواقع التواصل الاجتماعي مثل (فيس بوك) عن فائدة المشروعات القومية قولوا له ، إن هذه المشروعات وفرت نحو 3 ملايين فرصة عمل بخلاف أهدافها التنموية».

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وتابع رئيس الوزراء: «الدول التي نهضت في العالم وحققت طفرة ، قامت على عدة أسس بينها الاستثمار في البشر ، ومجموعة من المشروعات القومية الكبرى ، ثم استقرار أمني وسياسي لمدة من 10 حتى 20 سنة ما يحقق الطفرة ، وهذا هو ما نعمل عليه في الوقت الحالي».

وأكد مدبولي ، استمرار الدولة في العمل والجهد طوال 12 سنة ، لتحقيق التقدم المنشود والنقلة النوعية ، مضيفا: «اقرأوا تجارب الدول المتقدمة ، يجب أن نحرص على استقرار بلدنا لاستمرار معدلات النمو والبناء والتشييد وخلافه ، والأهم ألا نيأس وإلا توقفت عجلة العمل والإنتاج».

واختتم رئيس الوزراء كلمته ، بالتأكيد على حرص الحةومة ، على مشاركة الشباب في العمل التنموي لتطوير الوطن ، حيث إن الشباب هم مستقبل مصر ، وأضاف: «وارد أن يكون أحد هؤلاء الشباب في مكاني ، يجب أن يكون لدى الشباب الأمل والطموح ، ونحن نقدر كبلد أن نتقدم إذا أخلصنا جميعًا النية ، ونصيحتي لكم هي لا تتعجلوا».