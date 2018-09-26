وزارة الصحة تحذر من “مضاد حيوي وعلاج معدة”.. تعرف عليهما

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حذرت وزارة الصحة صباح اليوم من وجود مستحضرات دوائية بالأسواق المحلية، وأكدت على ضرورة ضبط هذه الأدوية وتحيزها، وعمل جرد شامل لجميع الادوية المخزنية بالوحدات الحكومية، والصيدليات.

كما أصدرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة منشوراً تحذر فيه من تداول هذه الأدوية، وضبط وتحريز “motilium 1x 100ml” (موتيليم شراب) بناءً على طلب الشركة المنتجة.

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ويستخدم هذا العقار كمضاد للقئ، و علاج حرقة المعدة والغثيان.

كما ناشدت الإدارة المركزية بضبط وتحريز دواء cerviflox 500 mg الذي يستخدم كمضاد حيوي واسع المجال ضد الجراثيم الهوائية، بالإضافة أنه يعالج التهاب العظام والمفاصل.

كما طالبت الإدارة بأن يقوموا مندوبي الشركة بتسليم الأحراز، وذلك بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في حالة وجود أحد من مفتشي الصيدلة، وإعلام الإدارة بعدد الكميات التي تم تحريزها، سوف تقوم لجنة مختصة بإعدام هذه الأدوية.

كما طالبت أيضاً ارتجاع ما تم بيعه للصيدليات إلى مخازن الشركة على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد الأرصدة الموجودة لديها، وسرعة الإبلاغ عن ضبط وكميات الأدوية المغشوشة بالمحافظات.

وأكدت الإدارة إلى أنها قد قامت بإبلاغ شركات التوزيع بأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بعد انتهاء المدة المحددة.

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