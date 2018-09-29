القاهرة تعلن عن انقطاع المياه في 8 مناطق لمدة 16 ساعة

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أعلن محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال عن انقطاع المياه عن ثمان مناطق بالعاصمة القاهرة لمدة تصل إلى ستة عشر ساعة اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم السبت الموافق التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الجاري لعام 2018.

المناطق المنقطع عنها المياه اليوم

أضاف المحافظ في البيان الصادر أن المناطق التي سوف تشهد قطع المياه خلال يوم السبت القادم هي كالتالي:

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المطرية. عين شمس الشرقية. الألف مسكن. النزهة الجديدة. المطار. الشيراتون. جامع الفتح ومتفرعاته. ميدان الحجاز، ومتفرعاته.

أضاف المحافظ أن قطع المياه عن تلك المناطق من أجل إجراء شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال تجديد وإحلال في خط المياه بقطر 1000 مم في منطقة “شارع الحرية، وطريق مسطرد القديم” من أجل تحسين الخدمة.

أصدر محافظ القاهرة اليوم تعليمات إلى “شركة المياه” من أجل تدبير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة، وذلك في حالة طلبها عن طريق الاتصال على الخط الساخن “125” من التليفون الأرضي.

أهاب محافظ القاهرة بالسكان والمستشفيات والمخابز بالعمل على تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاعها.

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