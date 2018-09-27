رئيس الوزراء يلتقط صورة تذكارية مع طالبة وزملائها في مدرسة بقنا: «اتشرفت بيكي»

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تفقد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة في محافظة قنا.

وخلال جولة رئيس مجلس الوزراء على فصول المدرسة ، طلبت فتاة صغيرة من تلاميذ المدرسة ، التقاط صورة تذكارية مع المهندس مصطفى مدبولي ، حيث قالت له: «عاوزة أتصور معاك» ، فأجابها رئيس مجلس الوزراء: «أتشرف بيكي» ، ثم التقط صورة تذكارية معها وزملائها في الفصل.

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أجرى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قبل قليل ، جولة في محافظة قنا للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الوزراء ، تفقد خلالها معبد دندرة ، بصحبة وزيرى الآثار والنقل ومحافظ قنا ، كما يتفقد كذلك عددا من المشروعات القومية والتنموية فب المحافظة ، على رأسها مشروع محور قوص نقادة ، ومشروعات الأمن الغذائي ، ومستشفى قنا العام.