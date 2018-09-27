رئيس الوزراء يهدي «وردة» لمرضى غي مستشفى قنا العام

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تفقد المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، اليوم الخميس الموافق 27 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، مستشفى قنا العام ، حيث أجرى زيارة لأقسام المستشفى ، للتعرف على مدى توافر التجهيزات ، فضلا عن متابعة سبل تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

وخلال جولته ، اطمأن رئيس مجلس الوزراء ، على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى ، حيث تحاور مع حوار مع عدد منهم ، وأهداهم الورود ، وتمنى لهم الشفاء العاجل.

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وشملت جولة المهندس مصطفى مدبولي ، تفقد وحدة الغسيل الكلوي التي تضم 40 سريرا ، ووحدة القسطرة القلبية التي تضم جهازا للقسطرة ، ووحدة العناية المركزة التي تمت مضاعفة عدد الأسرّة بها مؤخرا لتضم 10 أسرة ، فضلا عن 247 سريرا تضمها مستشفى قنا العام ، التي تخدم شريحة كبيرة من أبناء المحافظة والوجه القبلي ، كما تقدم لهم الرعاية الطبية في العديد من الأقسام.

وأجرى المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قبل قليل ، جولة في محافظة قنا للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الوزراء ، تفقد خلالها معبد دندرة ، بصحبة وزيرى الآثار والنقل ومحافظ قنا ، ومدارس وعددا من المشروعات القومية والتنموية في المحافظة ، على رأسها مشروع محور قوص نقادة ، ومشروعات الأمن الغذائي ، ومستشفى قنا العام.