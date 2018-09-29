إحالة مسؤول سرفيس التحرير إلى النيابة العامة.. تعرف على الأسباب

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أصدر محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد أمراً بتحويل “مسؤول السرفيس” بموقف “شارع التحرير” إلى النيابة العامة بسبب تحصيله كارته من السائقين دون تسليمهم إيصال بالقيمة النقدية التي تم تحصيلها.

جاءت تلك الواقعة خلال زيارة مفاجئة قام بها محافظ الجيزة اليوم إلى مواقف السرفيس، حيث قام المحافظ بسؤال أحد السائقين عن قيمة الكارتة التي يتم تحصيلها منهم فأجابوا إن الكارتة قيمتها أربعة جنيهات عن الدور الأول، وسألهم المحافظ عن إيصال التسليم وأجاب السائقين أنهم لم يتسلموا أي إيصال عن رسوم الكارتة التي يدفعونها.

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وأمر بعدها محافظ الجيزة بإحالة مسؤول السرفيس عن موقف “شارع التحرير” إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

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