ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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ترتفع درجات الحرارة غدا الجمعة ، الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتظهر كذلك السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، تكون خفيفة إلى متوسطة.

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أما الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، بحسب ما أكد خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر ، أوضح خبراء الطقس أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط ، فتكون جنوبية شرقية ، وعلى الأحمر شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الجمعة الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 34 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 32 درجة.

قنا ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 40 درجة.

الأقصر ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 41 درجة.

أسوان ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 43 درجة.