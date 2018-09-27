ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

منذ 59 دقيقة أخبار مصر
ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد
الأرصاد الجوية

ترتفع درجات الحرارة غدا الجمعة ، الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، حيث يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار على الوجه البحري والقاهرة ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الخميس ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية في الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على شمال البلاد ، وتظهر كذلك السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد ، يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، تكون خفيفة إلى متوسطة.

أما الرياح فتكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء ، وتنشط أيضا على خليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك ، بحسب ما أكد خبراء الطقس ، في نشرة أخبار الطقس.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر ، أوضح خبراء الطقس أن حالته تكون معتدلة ، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ، أما الرياح السطحية على البحر المتوسط ، فتكون جنوبية شرقية ، وعلى الأحمر شمالية غربية.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة ، المتوقعة غدا الجمعة الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات والمدن المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 34 درجة.

الإسكندرية ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 32 درجة.

قنا ، الصغرى 23 درجة ، العظمى 40 درجة.

الأقصر ، الصغرى 24 درجة ، العظمى 41 درجة.

أسوان ، الصغرى 25 درجة ، العظمى 43 درجة.