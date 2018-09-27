تعرف على 25 مستحضرا دوائيا حذّرت «الصحة» من استخدامهم

منذ 28 دقيقة أخبار مصر
تعرف على 25 مستحضرا دوائيا حذّرت «الصحة» من استخدامهم
أدوية

حذّرت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، من 42 مستحضرا دوائيا متداول في سوق الدواء ، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخازن والوحدات الحكومية والصيدليات ، لضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق من هذه الأدوية.

وطالبت «الصحة» بعدم تناول 25 صنفا من الأدوية التي تحتوي على مادة «فالسارتان» ، حيث تضمن قرار الإدارة المركزية للصيدلة في وزارة الصحة ، سحب هذه الأصناف من الأسواق ، بعد مخاطبة المورد الهندي للمادة الخام لوزارة الصحة بالتحذير ، وسحب الأدوية التي تحتوي على مادة «فالسارتان».

تضمن القرار رقم 54 لسنة 2018 ، استنادًا لتقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية، تلوث المادة الفعالة «فالسارتان» الموردة من شركة صينية ، بشائب غير متوقع ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة ، بسبب تغييرات في تصنيع المادة الفعالة ، ما يشكل خطرًا محتملًا بمرض السرطان.

وتعالج أدوية «فالسارتان» مرضى ارتفاع ضغط الدم ، للحد من النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، والمرضى الذين لديهم قصور في القلب أو نوبة قلبية حديثة.

ويقدم موقع «مصر 365» قائمة الأدوية الواجب سحبها من الأسواق ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

1. Blokatens 5/160mg tab

2. Blokatens 10/160mg tab

3. Vasotec 80mg tab

4. Vasotec 160mg tab

5. Co-Vasotec 160/25mg tab

6. Co-Vasotec 160/12.5mg tab

7. Valsatens 40mg tab

8. Valsatens 80mg tab

9. Valsatens Plus 80/12.5mg tab

10. Valsatens Plus 160/12.5mg tab

11. Valsatens Plus 160/25mg tab

12. Alkapress Plus 10/160mg tab

13. Alkapress Plus 5/160mg tab

14. cardovaldon 80 mg H.G.CAP

15. cardovaldon 160 mg H.G.CAP

16. valascard 80mg tab

17. valascard comb 80/12.5 tab

18. valascard comb 160/12.5 tab

19. elimolivan 5/160 tab

20. pressthoival tab

21. zarlodip tab

22. alkapress plus

23. disartan 80 mg

24. blokatens 5/160 tab

25. blokatens 10/160 tab

وطالبت الوزارة بسحب مستحضر rabies vaccine ، وهو مصل مضاد لعقر الكلب، استنادًا إلى سحب شهادة gmp (الجودة) من الشركة الصينية المنتجة للعقار.