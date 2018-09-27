تعرف على 25 مستحضرا دوائيا حذّرت «الصحة» من استخدامهم

حذّرت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، من 42 مستحضرا دوائيا متداول في سوق الدواء ، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخازن والوحدات الحكومية والصيدليات ، لضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق من هذه الأدوية.
وطالبت «الصحة» بعدم تناول 25 صنفا من الأدوية التي تحتوي على مادة «فالسارتان» ، حيث تضمن قرار الإدارة المركزية للصيدلة في وزارة الصحة ، سحب هذه الأصناف من الأسواق ، بعد مخاطبة المورد الهندي للمادة الخام لوزارة الصحة بالتحذير ، وسحب الأدوية التي تحتوي على مادة «فالسارتان».
تضمن القرار رقم 54 لسنة 2018 ، استنادًا لتقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية، تلوث المادة الفعالة «فالسارتان» الموردة من شركة صينية ، بشائب غير متوقع ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة ، بسبب تغييرات في تصنيع المادة الفعالة ، ما يشكل خطرًا محتملًا بمرض السرطان.
وتعالج أدوية «فالسارتان» مرضى ارتفاع ضغط الدم ، للحد من النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، والمرضى الذين لديهم قصور في القلب أو نوبة قلبية حديثة.
ويقدم موقع «مصر 365» قائمة الأدوية الواجب سحبها من الأسواق ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.
1. Blokatens 5/160mg tab
2. Blokatens 10/160mg tab
3. Vasotec 80mg tab
4. Vasotec 160mg tab
5. Co-Vasotec 160/25mg tab
6. Co-Vasotec 160/12.5mg tab
7. Valsatens 40mg tab
8. Valsatens 80mg tab
9. Valsatens Plus 80/12.5mg tab
10. Valsatens Plus 160/12.5mg tab
11. Valsatens Plus 160/25mg tab
12. Alkapress Plus 10/160mg tab
13. Alkapress Plus 5/160mg tab
14. cardovaldon 80 mg H.G.CAP
15. cardovaldon 160 mg H.G.CAP
16. valascard 80mg tab
17. valascard comb 80/12.5 tab
18. valascard comb 160/12.5 tab
19. elimolivan 5/160 tab
20. pressthoival tab
21. zarlodip tab
22. alkapress plus
23. disartan 80 mg
24. blokatens 5/160 tab
25. blokatens 10/160 tab
وطالبت الوزارة بسحب مستحضر rabies vaccine ، وهو مصل مضاد لعقر الكلب، استنادًا إلى سحب شهادة gmp (الجودة) من الشركة الصينية المنتجة للعقار.
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