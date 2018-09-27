تعرف على 25 مستحضرا دوائيا حذّرت «الصحة» من استخدامهم

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حذّرت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، من 42 مستحضرا دوائيا متداول في سوق الدواء ، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في المخازن والوحدات الحكومية والصيدليات ، لضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق من هذه الأدوية.

وطالبت «الصحة» بعدم تناول 25 صنفا من الأدوية التي تحتوي على مادة «فالسارتان» ، حيث تضمن قرار الإدارة المركزية للصيدلة في وزارة الصحة ، سحب هذه الأصناف من الأسواق ، بعد مخاطبة المورد الهندي للمادة الخام لوزارة الصحة بالتحذير ، وسحب الأدوية التي تحتوي على مادة «فالسارتان».

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تضمن القرار رقم 54 لسنة 2018 ، استنادًا لتقارير صادرة عن الوكالة الأوروبية للأدوية، تلوث المادة الفعالة «فالسارتان» الموردة من شركة صينية ، بشائب غير متوقع ولا يفترض وجوده مع المادة الفعالة ، بسبب تغييرات في تصنيع المادة الفعالة ، ما يشكل خطرًا محتملًا بمرض السرطان.

وتعالج أدوية «فالسارتان» مرضى ارتفاع ضغط الدم ، للحد من النوبات القلبية والسكتة الدماغية ، والمرضى الذين لديهم قصور في القلب أو نوبة قلبية حديثة.

ويقدم موقع «مصر 365» قائمة الأدوية الواجب سحبها من الأسواق ، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة.

1. Blokatens 5/160mg tab

2. Blokatens 10/160mg tab

3. Vasotec 80mg tab

4. Vasotec 160mg tab

5. Co-Vasotec 160/25mg tab

6. Co-Vasotec 160/12.5mg tab

7. Valsatens 40mg tab

8. Valsatens 80mg tab

9. Valsatens Plus 80/12.5mg tab

10. Valsatens Plus 160/12.5mg tab

11. Valsatens Plus 160/25mg tab

12. Alkapress Plus 10/160mg tab

13. Alkapress Plus 5/160mg tab

14. cardovaldon 80 mg H.G.CAP

15. cardovaldon 160 mg H.G.CAP

16. valascard 80mg tab

17. valascard comb 80/12.5 tab

18. valascard comb 160/12.5 tab

19. elimolivan 5/160 tab

20. pressthoival tab

21. zarlodip tab

22. alkapress plus

23. disartan 80 mg

24. blokatens 5/160 tab

25. blokatens 10/160 tab

وطالبت الوزارة بسحب مستحضر rabies vaccine ، وهو مصل مضاد لعقر الكلب، استنادًا إلى سحب شهادة gmp (الجودة) من الشركة الصينية المنتجة للعقار.