«الصحة» تحذّر الصيدليات من بيع قائمة تضم مستحضرات تجميل ومرهم عين ومضاد حيوي

منذ 23 دقيقة أخبار مصر
«الصحة» تحذّر الصيدليات من بيع قائمة تضم مستحضرات تجميل ومرهم عين ومضاد حيوي
وزيرة الصحة والسكان

أصدرت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، منشورا بضبط وتحريز 6 مستحضرات تجميل «غش تجاري» ، حيث أفاد المصنع المنسوب إليه تصنيع المستحضرات ، أنه لم يصنّعها نهائيًا.

وشملت قائمة المستحضرات ما يلي:

megan shampoo
proactive cream
romanti cream
body iean cream
infinity ten way spray
infinity clear.

وطالبت الوزارة بسحب مستحضر botulismus antitoxin behrin لتشغيلة رقم 089011A ، حيث إن فاعلية التشغيلة أقل من المواصفات المرخص بها ، وحذرت من تناول نوعين من المكملات الغذائية المغشوشة في الأسواق ، هما Hyper Juice و«هيموترون» شراب.

وزارة الصحة حذرت أيضا ، من عبوات مغشوشة ومهربة من عقار opdivo vail ، تركيزات 40 مجم و100 مجم ، المستخدم كعلاج مناعي لعلاج الأورام السرطانية ، وذكرت في منشورها الصادر برقم “66” لعام 2018 أنه «غش تجاري» ، موضحة أن العبوات المغشوشة من المستحضر مدون عليها لغات «تركية، يونانية، وإسبانية» ، وجميعها مهربة وغير مسجلة في وزارة الصحة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلية ومجهولة المصدر ، وغير مدون عليها السعر الجبري بالجنيه المصري وجهة الاستيراد والتوزيع.

وحذرت وزارة الصحة كذلك من مستحضر «جولدن لاكس» شراب إنتاج مصنع ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل المسجل برقم 2003\3227 ، لعدم مطابقة الموجود في الأسواق بأرقام التشغيل ، ومستحضر Cefex 1gm Tab إنتاج شركة سيجماتك ، تشغيلات أرقام 1640176، 1640167،1640175، 1640188 ، حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية.

كما طالبت «الصحة» بعدم استخدام مستحضر «ديكسا توبرين» مرهم للعين إنتاج شركة إيبكو تشغيل رقم 1702615 ، حيث إنه غير مطابق لتحليل الميكروبيولوجي ، ومستحضر «توبرين» مرهم للعين إنتاج شركو إيبكو ، تشغيل رقم 1704479، حيث إنه غير مطابق لتحليل الميكروبيولوجي.

وطالبت وزارة الصحة أيضا ، بضبط وتحريز مستحضر motilium 1x 100ml (موتيليم شراب) ، للتشغيلتين أرقام IGE2385، وIGE2384 بناءً على طلب الشركة المنتجة ، حيث يستخدم العقار كمضاد للتقيؤ وعلاج حرقة المعدة والغثيان ، وطالبت الإدارة المركزية للصيدلة بضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق من العبوات المغشوشة والمقلدة ، من مستحضر cerviflox 500 mg، (سرفيفلوكس) تشغيلة رقم y0215 ، بتاريخ إنتاج أبريل 2017 وتاريخ انتهاء صلاحية مارس 2020 ، حيث يستخدم العقار كمضاد حيوي واسع المجال ضد معظم الجراثيم الهوائية ، ويعالج كذلك التهاب المفاصل والعظام.