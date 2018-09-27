«الصحة» تحذّر الصيدليات من بيع قائمة تضم مستحضرات تجميل ومرهم عين ومضاد حيوي

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أصدرت وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتورة هالة زايد ، منشورا بضبط وتحريز 6 مستحضرات تجميل «غش تجاري» ، حيث أفاد المصنع المنسوب إليه تصنيع المستحضرات ، أنه لم يصنّعها نهائيًا.

وشملت قائمة المستحضرات ما يلي:

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megan shampoo

proactive cream

romanti cream

body iean cream

infinity ten way spray

infinity clear.

وطالبت الوزارة بسحب مستحضر botulismus antitoxin behrin لتشغيلة رقم 089011A ، حيث إن فاعلية التشغيلة أقل من المواصفات المرخص بها ، وحذرت من تناول نوعين من المكملات الغذائية المغشوشة في الأسواق ، هما Hyper Juice و«هيموترون» شراب.

وزارة الصحة حذرت أيضا ، من عبوات مغشوشة ومهربة من عقار opdivo vail ، تركيزات 40 مجم و100 مجم ، المستخدم كعلاج مناعي لعلاج الأورام السرطانية ، وذكرت في منشورها الصادر برقم “66” لعام 2018 أنه «غش تجاري» ، موضحة أن العبوات المغشوشة من المستحضر مدون عليها لغات «تركية، يونانية، وإسبانية» ، وجميعها مهربة وغير مسجلة في وزارة الصحة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلية ومجهولة المصدر ، وغير مدون عليها السعر الجبري بالجنيه المصري وجهة الاستيراد والتوزيع.

وحذرت وزارة الصحة كذلك من مستحضر «جولدن لاكس» شراب إنتاج مصنع ماش للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل المسجل برقم 2003\3227 ، لعدم مطابقة الموجود في الأسواق بأرقام التشغيل ، ومستحضر Cefex 1gm Tab إنتاج شركة سيجماتك ، تشغيلات أرقام 1640176، 1640167،1640175، 1640188 ، حيث إنه غير مطابق من حيث الخواص الطبيعية.

كما طالبت «الصحة» بعدم استخدام مستحضر «ديكسا توبرين» مرهم للعين إنتاج شركة إيبكو تشغيل رقم 1702615 ، حيث إنه غير مطابق لتحليل الميكروبيولوجي ، ومستحضر «توبرين» مرهم للعين إنتاج شركو إيبكو ، تشغيل رقم 1704479، حيث إنه غير مطابق لتحليل الميكروبيولوجي.

وطالبت وزارة الصحة أيضا ، بضبط وتحريز مستحضر motilium 1x 100ml (موتيليم شراب) ، للتشغيلتين أرقام IGE2385، وIGE2384 بناءً على طلب الشركة المنتجة ، حيث يستخدم العقار كمضاد للتقيؤ وعلاج حرقة المعدة والغثيان ، وطالبت الإدارة المركزية للصيدلة بضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق من العبوات المغشوشة والمقلدة ، من مستحضر cerviflox 500 mg، (سرفيفلوكس) تشغيلة رقم y0215 ، بتاريخ إنتاج أبريل 2017 وتاريخ انتهاء صلاحية مارس 2020 ، حيث يستخدم العقار كمضاد حيوي واسع المجال ضد معظم الجراثيم الهوائية ، ويعالج كذلك التهاب المفاصل والعظام.