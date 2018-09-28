«الداخلية» تطرح سلعا غذائية وخضراوات بأسعار مخفضة في منافذ «أمان»

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وجّهت وزارة الداخلية ، برئاسة اللواء محمود توفيق ، اليوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، سيارات متنقلة محملة بسلع غذائية وخضراوات ، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة ، في منافذ «أمان» التابعة للوزارة ، ضمن مبادرة «الداخلية» تحت عنوان «كلنا واحد».

وذكرت وزارة الداخلية ، أن السيارات التابعة لها في منافذ «أمان» ، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء من المواطنين ، عن طريق توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمحاربة جشع التجار.

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وأنشأت وزارة الداخلية منظومة «أمان» ، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية ، حيث تم افتتاح 924 منفذا في محافظات الجمهورية كافة ، خاصةً في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا ، بينها 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا ، و190 منفذا متحركا ، وجار التوسع في فروع المنظومة تباعا.