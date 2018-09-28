ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الغد

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يسود طقس مائل للحرارة ، غدا السبت الموافق 29 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، على السواحل الشمالية للبلاد ، يكون حار أيضا على الوجه البحري وعلى محافظة القاهرة ، حتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار ، لطيف في أثناء الليل ، وذلك حسب ما توقع اليوم الجمعة ، خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدر يوميا متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب خبراء الطقس ، تقل الرؤية فى الشبورة المائية خلال ساعات الصباح ، على شمال البلاد ، بينما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم الأنحاء ، يصاحبها كذلك سقوط أمطار على السواحل الغربية ، ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، تكون متوسطة الشدة في بعض الأحيان.

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وأوضح خبراء الطقس ، أن الرياح تكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة ، تنشط كذلك على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ، ما يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

ويقدم موقع «مصر 365» في تقريره التالي ، بيانا بأهم درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت ، الموافق 29 سبتمبر من العام الحالي 2018 ، في بعض المحافظات المصرية ، حسب ما جاء في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميا ، متضمنة أخبار الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ، في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، وهي كما يلي:

القاهرة ، العظمى 37 درجة ، الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية ، العظمى 32 درجة ، الصغرى 22 درجة.

مطروح ، العظمى 29 درجة ، الصغرى 21 درجة.

سوهاج ، العظمى 41 درجة ، الصغرى 24 درجة.

قنا ، العظمى 42 درجة ، الصغرى 25 درجة.

أسوان ، العظمى 45 درجة ، الصغرى 27 درجة.