برلمانية تدعو وزير التربية والتعليم لحضور الجلسة القادمة لمناقشة سلبيات المنظومة التعليمية الجديدة

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أعلنت عضو لجنة التعليم في البرلمان المصري النائبة ماجدة نصر قائلة “إن اللجنة سوف تدعو وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي من أجل حضور دور الانعقاد القادم، وذلك لمناقشة ما شهدته العملية التعليمية من سلبيات في ظل تطبيق النظام التعليمي الجديد، ما قد يعوق نجاح البرنامج الجديد وعلى رأسها الكثافة الطلابية في فصول بعض المدارس”.

وأوضحت النائبة “إن الدعوة سوف توجه إلى الدكتور طالب شوقي بعد إجراء انتخابات هيئة مكتب لجنة التعليم” وأوضحت “إن تلك السلبيات ليست نتاج النظام الحالي بل هي ناتجة عن تراكمات”.

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وقد أشادت البرلمانية بكثافة المدارس المصرية اليابانية، ودعت إلى ضرورة أن يتم بناء عدد كبير من المدارس مع حلول العام القادم 2019، من أجل حل أزمة الكثافة الطلابية، وأضافت “إن تأخر أجهزة التابلت” لا يمثل أزمة في ظل طباعة الكتب المدرسية”.

وقد انتقدت ماجدة نصر تدخل أولياء الأمور إلى جانب دخولهم إلى المدارس من أجل مساعدة أبنائهم في الجلوس “بالمقاعد الأولى” دخول الفصول الدراسية، إلى جانب انتقادها سلبية مديري المدارس لعدم منعهم أولياء الأمور من التصرف على هذا النحو مما أدى إلى وفاة طفل في محافظة الدقهلية خلال أول أيام العام الدراسي الجديد 2018/ 2019.

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