حبس سنة وكفالة وغرامة لمديرة مكتب جهاز مدينة الشروق.. تعرف على الأسباب

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أصدرت اليوم “محكمة جنح القاهرة الجديدة” الحكم بالحبس على مديرة مكتب رئيس جهاز مدينة الشروق بالحبس لمدة سنة مع دفع كفالة تقدر بآلاف جنيه، وغرامة عشرين ألف جنيه بسبب اتهامه بالتعدي على أحدى الموظفات العاملات في الجهاز، كما قضت المحكمة بالتعويض المدني للمجني عليها.

أوضحت التحريات التي قامت بها المباحث إلى إن أحدى الموظفات العاملين في جهاز مدينة الشروق قد رفضت تنفيذ تعليمات مديرة المكتب المخالفة للقوانين ومجاملة لأحد المواطنين، حيث نشبت على أثر تلك المشادة قامت المتهمة بالتعدي عليها بالضرب.

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أسفرت الحادث عن إصابة الموظفة بكسر في اليد، وعلى الفور قد تم نقلها إلى مستشفى الشروق، وتم إجراء العديد من العمليات الجراحية لها.

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